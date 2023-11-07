https://ria.ru/20231107/inflyatsiya-1908000051.html

ЦБ спрогнозировал снижение годовой инфляции в России

ЦБ спрогнозировал снижение годовой инфляции в России - РИА Новости, 07.11.2023

ЦБ спрогнозировал снижение годовой инфляции в России

Годовая инфляция в РФ постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения, говорится в докладе регулятора о... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:03

2023-11-07T19:03

2023-11-07T19:03

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. "По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит ускоряться в четвертом квартале 2023 года и по итогам года сложится в диапазоне 7-7,5%. Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнет снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок", - сказано в материалах. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, указал регулятор.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)