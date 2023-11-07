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ЦБ спрогнозировал снижение годовой инфляции в России
ЦБ спрогнозировал снижение годовой инфляции в России - РИА Новости, 07.11.2023
ЦБ спрогнозировал снижение годовой инфляции в России
Годовая инфляция в РФ постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения, говорится в докладе регулятора о... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:03
2023-11-07T19:03
2023-11-07T19:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. "По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит ускоряться в четвертом квартале 2023 года и по итогам года сложится в диапазоне 7-7,5%. Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнет снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок", - сказано в материалах. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, указал регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ спрогнозировал снижение годовой инфляции в России
ЦБ: в РФ годовая инфляция постепенно начнет снижаться весной 2024 года