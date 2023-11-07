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Зурабишвили призвала грузин выразить стремление к вступлению в ЕС - РИА Новости, 07.11.2023
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12:24 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/gruziya-1907861381.html
Зурабишвили призвала грузин выразить стремление к вступлению в ЕС
Зурабишвили призвала грузин выразить стремление к вступлению в ЕС - РИА Новости, 07.11.2023
Зурабишвили призвала грузин выразить стремление к вступлению в ЕС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сограждан собраться 8 ноября у резиденции главы государства в Тбилиси и выразить стремление к вступлению в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:24
2023-11-07T12:24
в мире
грузия
саломе зурабишвили
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сограждан собраться 8 ноября у резиденции главы государства в Тбилиси и выразить стремление к вступлению в Евросоюз, отреагировав таким образом на инцидент на границе с Южной Осетией. Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два пьяных гражданина на автомобиле нарушили границу республики. В окрестностях села Амдзарин Ленингорского района при попытке их задержать они оказали сопротивление, пограничникам пришлось стрелять. Один из нарушителей получил тяжелое ранение и был передан в Грузию для экстренной медицинской помощи, второй был задержан. Как сообщал полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев, инцидент обсуждается в рамках МПРИ. Зурабишвили сообщила, что 8 ноября ожидается получить отчет ЕС о том, выполнила ли Грузия предоставленные ей ранее рекомендации, чтобы получить статус кандидата в ЕС. В связи с этим Зурабишвили планировала организовать гала-концерт. "Завтра концерта не будет, но это сейчас не важно. Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня. Это пример из нашего прошлого, что Грузия никогда не меняла свой путь, это выбор народа и это будет нашим ответом на убийство Тамаза Гинтури (одного из двух нарушителей границы Южной Осетии - ред.)... Наш ответ, что мы войдем в Европу и получим то, чего заслуживает Грузия - быть вместе с европейской семьей и в мирном будущем",- заявила Зурабишвили на брифинге. По ее словам, акция пройдет в 20.00 по местному времени (19.00 мск).
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Зурабишвили призвала грузин выразить стремление к вступлению в ЕС

Зурабишвили призвала грузин собраться в Тбилиси и поддержать вступление в ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сограждан собраться 8 ноября у резиденции главы государства в Тбилиси и выразить стремление к вступлению в Евросоюз, отреагировав таким образом на инцидент на границе с Южной Осетией.
Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два пьяных гражданина на автомобиле нарушили границу республики. В окрестностях села Амдзарин Ленингорского района при попытке их задержать они оказали сопротивление, пограничникам пришлось стрелять. Один из нарушителей получил тяжелое ранение и был передан в Грузию для экстренной медицинской помощи, второй был задержан. Как сообщал полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев, инцидент обсуждается в рамках МПРИ.
Зурабишвили сообщила, что 8 ноября ожидается получить отчет ЕС о том, выполнила ли Грузия предоставленные ей ранее рекомендации, чтобы получить статус кандидата в ЕС. В связи с этим Зурабишвили планировала организовать гала-концерт.
"Завтра концерта не будет, но это сейчас не важно. Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня. Это пример из нашего прошлого, что Грузия никогда не меняла свой путь, это выбор народа и это будет нашим ответом на убийство Тамаза Гинтури (одного из двух нарушителей границы Южной Осетии - ред.)... Наш ответ, что мы войдем в Европу и получим то, чего заслуживает Грузия - быть вместе с европейской семьей и в мирном будущем",- заявила Зурабишвили на брифинге. По ее словам, акция пройдет в 20.00 по местному времени (19.00 мск).
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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