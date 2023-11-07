https://ria.ru/20231107/gruziya-1907861381.html

Зурабишвили призвала грузин выразить стремление к вступлению в ЕС

Зурабишвили призвала грузин выразить стремление к вступлению в ЕС - РИА Новости, 07.11.2023

Зурабишвили призвала грузин выразить стремление к вступлению в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сограждан собраться 8 ноября у резиденции главы государства в Тбилиси и выразить стремление к вступлению в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:24

2023-11-07T12:24

2023-11-07T12:24

в мире

грузия

саломе зурабишвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сограждан собраться 8 ноября у резиденции главы государства в Тбилиси и выразить стремление к вступлению в Евросоюз, отреагировав таким образом на инцидент на границе с Южной Осетией. Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два пьяных гражданина на автомобиле нарушили границу республики. В окрестностях села Амдзарин Ленингорского района при попытке их задержать они оказали сопротивление, пограничникам пришлось стрелять. Один из нарушителей получил тяжелое ранение и был передан в Грузию для экстренной медицинской помощи, второй был задержан. Как сообщал полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев, инцидент обсуждается в рамках МПРИ. Зурабишвили сообщила, что 8 ноября ожидается получить отчет ЕС о том, выполнила ли Грузия предоставленные ей ранее рекомендации, чтобы получить статус кандидата в ЕС. В связи с этим Зурабишвили планировала организовать гала-концерт. "Завтра концерта не будет, но это сейчас не важно. Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня. Это пример из нашего прошлого, что Грузия никогда не меняла свой путь, это выбор народа и это будет нашим ответом на убийство Тамаза Гинтури (одного из двух нарушителей границы Южной Осетии - ред.)... Наш ответ, что мы войдем в Европу и получим то, чего заслуживает Грузия - быть вместе с европейской семьей и в мирном будущем",- заявила Зурабишвили на брифинге. По ее словам, акция пройдет в 20.00 по местному времени (19.00 мск).

https://ria.ru/20231020/gruziya-1903808866.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз