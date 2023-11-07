https://ria.ru/20231107/gripp-1907845552.html

Попова оценила ситуацию с вакцинацией против гриппа

Попова оценила ситуацию с вакцинацией против гриппа - РИА Новости, 07.11.2023

Попова оценила ситуацию с вакцинацией против гриппа

Более 40% россиян сделали прививки против гриппа, заболеваемость в стране остается невысокой, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:22

2023-11-07T11:22

2023-11-07T11:22

общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 40% россиян сделали прививки против гриппа, заболеваемость в стране остается невысокой, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "На сегодняшний день привито уже более 60,2 миллиона человек, это более 40% от численности населения страны",- приводятся в сообщении слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она уточнила, что территориальным органам необходимо продолжать кампанию по вакцинации граждан, не снижая темпов. При этом, заболеваемость гриппом и ОРВИ остается невысокой, роста показателей не отмечается, отметили в ведомстве. По итогам последней недели в стране также выявлено более 35 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что на 31% больше, чем неделей ранее, но при этом на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20231101/gripp-1906734233.html

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общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19