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Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка - РИА Новости, 07.11.2023
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13:48 07.11.2023 (обновлено: 14:47 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/gref-1907887401.html
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка - РИА Новости, 07.11.2023
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок. Об этом сам Греф сообщил в ходе... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:48
2023-11-07T14:47
сбербанк россии
экономика
герман греф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок. Об этом сам Греф сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета."Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. ...Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок", - заявил Греф.Замминистра финансов Алексей Моисеев в сентябре сообщал, что Росимущество с Минфином готовят предложения о продлении полномочий Грефа на посту главы Сбербанка.Греф возглавил Сбербанк в 2007 году.Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета.
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сбербанк россии, экономика, герман греф
Сбербанк России, Экономика, Герман Греф
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

Греф сообщил, что его переизбрали на должность главы Сбербанка

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок. Об этом сам Греф сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета.
"Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. ...Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок", - заявил Греф.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в сентябре сообщал, что Росимущество с Минфином готовят предложения о продлении полномочий Грефа на посту главы Сбербанка.
Греф возглавил Сбербанк в 2007 году.
Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета.
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