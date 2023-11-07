https://ria.ru/20231107/gref-1907887401.html

Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка - РИА Новости, 07.11.2023

Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок. Об этом сам Греф сообщил в ходе... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:48

2023-11-07T13:48

2023-11-07T14:47

сбербанк россии

экономика

герман греф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок. Об этом сам Греф сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета."Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. ...Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок", - заявил Греф.Замминистра финансов Алексей Моисеев в сентябре сообщал, что Росимущество с Минфином готовят предложения о продлении полномочий Грефа на посту главы Сбербанка.Греф возглавил Сбербанк в 2007 году.Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета.

https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сбербанк россии, экономика, герман греф