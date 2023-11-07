https://ria.ru/20231107/gref-1907887401.html
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка - РИА Новости, 07.11.2023
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок. Об этом сам Греф сообщил в ходе... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:48
2023-11-07T13:48
2023-11-07T14:47
сбербанк россии
экономика
герман греф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок. Об этом сам Греф сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета."Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. ...Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок", - заявил Греф.Замминистра финансов Алексей Моисеев в сентябре сообщал, что Росимущество с Минфином готовят предложения о продлении полномочий Грефа на посту главы Сбербанка.Греф возглавил Сбербанк в 2007 году.Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета.
https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, экономика, герман греф
Сбербанк России, Экономика, Герман Греф
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка
Греф сообщил, что его переизбрали на должность главы Сбербанка
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок. Об этом сам Греф сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета.
"Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. ...Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок", - заявил Греф.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в сентябре сообщал, что Росимущество с Минфином готовят предложения о продлении полномочий Грефа на посту главы Сбербанка.
Греф возглавил Сбербанк в 2007 году.
Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета.
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