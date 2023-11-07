https://ria.ru/20231107/granty-1907862124.html

Молодые химики вновь получили гранты на работы по изучению "зеленой" химии

Молодые химики вновь получили гранты на работы по изучению "зеленой" химии - РИА Новости, 07.11.2023

Молодые химики вновь получили гранты на работы по изучению "зеленой" химии

Лучшие молодые ученые со всего мира в седьмой раз получили гранты на исследования в области "зеленой" химии; дотация выделяется Организацией Объединенных Наций... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:27

2023-11-07T12:27

2023-11-07T12:27

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Лучшие молодые ученые со всего мира в седьмой раз получили гранты на исследования в области "зеленой" химии; дотация выделяется Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) совместно с Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Группой "ФосАгро", сообщает пресс-служба компании. Церемония состоялась в Ташкенте на полях Международного симпозиума "Наука для устойчивого развития: вызовы для Центральной Азии". "На протяжении последних девяти лет "ФосАгро" сотрудничает с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии, предоставляя гранты на исследования в области "зеленой" химии молодым кандидатам наук. ФосАгро – не только один из крупнейших производителей удобрений в мире, но и приверженец "зеленой химии". С момента начала сотрудничества девять лет назад мы получили более 900 заявок и утвердили 48 исследовательских грантов для наиболее перспективных идей в области "зеленой химии". Сегодня я хотела бы поздравить семь молодых ученых, получивших гранты на свои исследования", – цитирует пресс-служба заместителя генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидию Брито. В этом году научные изыскания лауреатов касаются, в частности, разработки экологичных нанобиогербицидов для борьбы с сорняками, вторичного использования ферментов при производстве биодизельного топлива, создания экологичных материалов для солнечных батарей, получения производных бензола без использования токсичных растворителей и катализаторов, экологичного способа получения широко применяемых в промышленности платиновых и никелевых катализаторов и переработки остатков биомассы при помощи аналога солнечных батарей, говорится в сообщении. По словам паст президента IUPAC, вице-президента научно-консультативного совета Международной программы по фундаментальным наукам при ЮНЕСКО Кристофера Бретта с момента старта программы грантовой поддержки молодых ученых интерес к ней с каждым годом стремительно растет. "Очевидно, что эта тема - "Зеленая химия для жизни" - неисчерпаема. Все мы знаем о тех вызовах, которые стоят перед человечеством в области климата, в области "зеленой" химии на планетарном уровне. В этой связи, мы надеемся, что важное и успешное партнерство "ФосАгро", ЮНЕСКО и IUPAC будет продолжаться и расширяться", – отметил Бретт, слова которого приводятся в сообщении. Так, специальный грант на реализацию проекта в области переработки фосфогипса получила работа, посвященная получению из этого продукта фотокатализаторов для экологически чистого производства перекиси водорода, а также удаления остатков фармацевтических субстанций. "Как производитель экоэффективных удобрений, в составе которых нет опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия, мы уверены: бизнесу отведена ключевая роль в обеспечении устойчивого развития планеты. Мы признательны нашим партнерам - ЮНЕСКО и IUPAC, которые ровно 10 лет назад поддержали идею запуска глобальной программы в области "зеленой" химии. "Зеленая химия для жизни" стала первой за многолетнюю историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициативой, которая реализуется на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. Можно констатировать: она стала судьбоносной для десятков молодых ученых из России и 31 страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. "ФосАгро" будет продолжать работу по линии ООН ради благополучия будущих поколений", – цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора ПАО "ФосАгро" Сироджа Лоикова.

https://ria.ru/20230830/fosagro-1893269782.html

https://ria.ru/20230911/tsentr-1895625877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, юнеско, оон, фосагро, химия