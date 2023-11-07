https://ria.ru/20231107/granata-1907793081.html

Глава МВД Украины рассказал подробности гибели помощника Залужного

Глава МВД Украины рассказал подробности гибели помощника Залужного - РИА Новости, 07.11.2023

Глава МВД Украины рассказал подробности гибели помощника Залужного

Гранату, от которой погиб помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, ему подарил коллега, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:17

2023-11-07T00:17

2023-11-07T01:28

в мире

киевская область

геннадий частяков

валерий залужный

мвд украины

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Гранату, от которой погиб помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, ему подарил коллега, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram-канале. Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. "В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. У погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - написал Клименко. По его словам, "это были гранаты нового западного образца". По данным полиции, в квартире обнаружили еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу. Клименко сообщил, что полицейские нашли военного, от которого Частяков получил такой подарок. "В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", - резюмировал министр.

https://ria.ru/20231106/gibel-1907788366.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html

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в мире, киевская область, геннадий частяков, валерий залужный, мвд украины, украина