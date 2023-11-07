https://ria.ru/20231107/gradus-1907813640.html

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 07.11.2023

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно тёплой для 7 ноября, температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса, побив рекорд 1954 года, сообщил РИА РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T08:09

2023-11-07T08:09

2023-11-07T08:10

общество

москва

михаил леус

россия

температура

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала рекордно тёплой для 7 ноября, температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса, побив рекорд 1954 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Сообщение приведено в Telegram."Прошедшая ночь в Москве, по предварительным данным, стала самой тёплой за всё время наблюдений за погодой в столице. Температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса", - рассказал Леус. По его словам, до этого самой тёплой была ночь 7 ноября 1954 года, тогда было плюс 6,3.

https://ria.ru/20231106/pogoda-1907705839.html

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общество, москва, михаил леус, россия, температура