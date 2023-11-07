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Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 07.11.2023
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08:09 07.11.2023 (обновлено: 08:10 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/gradus-1907813640.html
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 07.11.2023
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно тёплой для 7 ноября, температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса, побив рекорд 1954 года, сообщил РИА РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:09
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общество
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михаил леус
россия
температура
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала рекордно тёплой для 7 ноября, температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса, побив рекорд 1954 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Сообщение приведено в Telegram."Прошедшая ночь в Москве, по предварительным данным, стала самой тёплой за всё время наблюдений за погодой в столице. Температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса", - рассказал Леус. По его словам, до этого самой тёплой была ночь 7 ноября 1954 года, тогда было плюс 6,3.
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общество, москва, михаил леус, россия, температура
Общество, Москва, Михаил Леус, Россия, Температура
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Фобос: ночью в Москве температура не опустилась ниже девяти градусов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк"Москва-сити"
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала рекордно тёплой для 7 ноября, температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса, побив рекорд 1954 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Сообщение приведено в Telegram.
«
"Прошедшая ночь в Москве, по предварительным данным, стала самой тёплой за всё время наблюдений за погодой в столице. Температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса", - рассказал Леус.
По его словам, до этого самой тёплой была ночь 7 ноября 1954 года, тогда было плюс 6,3.
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