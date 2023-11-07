https://ria.ru/20231107/gosduma-1907855294.html
"Новые люди" предложили уведомлять о магнитных бурях через смс
"Новые люди" предложили уведомлять о магнитных бурях через смс - РИА Новости, 07.11.2023
"Новые люди" предложили уведомлять о магнитных бурях через смс
Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением ввести СМС-уведомления о магнитных... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:05
2023-11-07T12:05
2023-11-07T12:08
общество
россия
александр куренков (мчс)
владислав даванков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением ввести СМС-уведомления о магнитных бурях, чтобы помочь метеозависимым людям, обращение есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Александр Вячеславович (Куренков), рассмотреть целесообразность предоставления гражданам права получать смс-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе и в случае поддержки такой инициативы поручить профильным департаментам МЧС ее реализовать", - говорится в обращении. В документе отмечается, что уведомления о магнитных бурях помогут по рекомендации Минздрава скорректировать дозу препаратов для людей с хроническими заболеваниями, а также поменять рацион питания и физическую активность. "Однако в настоящее время в России отсутствует система оповещения о повышенном риске для здоровья из-за приближающихся магнитных бурь, что не позволяет большинству метеозависимых граждан подготовиться к возможным негативным реакциям организма", - уточняется в запросе. Смс-оповещения эффективно предупреждают о ЧС природного и техногенного характера, по мнению автора обращения, такую практику можно распространить и на магнитные бури.
https://ria.ru/20231106/burya-1907668522.html
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общество, россия, александр куренков (мчс), владислав даванков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), Владислав Даванков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Новые люди" предложили уведомлять о магнитных бурях через смс
"Новые люди" предложили уведомлять граждан через смс о магнитных бурях