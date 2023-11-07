https://ria.ru/20231107/gorod-1907822186.html

Житель Турции обнаружил под своим домом подземный город

Житель Турции обнаружил под своим домом подземный город - РИА Новости, 07.11.2023

Житель Турции обнаружил под своим домом подземный город

Подземный город с двухтысячелетней историей обнаружил житель турецкого Кайсери, на юге страны, историческую находку хотят представить вниманию туристов, передал РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:35

2023-11-07T09:35

2023-11-07T09:35

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кайсери

турция

общество

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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Подземный город с двухтысячелетней историей обнаружил житель турецкого Кайсери, на юге страны, историческую находку хотят представить вниманию туристов, передал телеканал TRT Haber. "Мустафа Халыджыоглу, живущий в Кайсери, обнаружил под своим домом, который он начал ремонтировать пять лет назад, подземный город возрастом 2 тысячи лет", - передал телеканал. По словам профессора Османа Озсоя, под домом существует как минимум два независимых друг от друга слоя, которые можно пересечь с помощью туннелей. "Некоторые места закрыты в связи с наличием собственности. Если говорить о тех местах, которые не закрыты, то подземный город имеет длину не менее 150-200 метров. Его возраст не меньше, чем история подземных городов в регионе. Можно сказать, что ему не менее 2 тысяч лет. После того как жители со временем покинули это место, оно использовалось в качестве амбара, сеновала и склада. Позже были построены дома, выходящие на поверхность. Он отвечает всем признакам подземного города. В литературе появился новый подземный город. Очень интересны механизмы, ходы и камни перекрытия", - привел телеканал слова профессора. Сам Халыджыоглу рассказал, что не подозревал, что под его домом находится целый подземный город. "Мы использовали эти места как сараи и стога сена. Мы боялись заходить туда без света. Когда мы очистили здесь грязь, обнаружился подземный город. Единственная наша цель - оставить артефакт для будущих поколений. Этот процесс измотал нас и финансово, и морально. Я надеюсь, что государство нас поддержит в этом вопросе, и мы вскроем ценности. В течение 5 лет мы работаем здесь летом и зимой на свои средства. Мы хотим, чтобы туристы, приезжающие сюда, видели не руины, а что-то другое. По моим оценкам, площадь подземного города, в котором мы работаем, составляет 300 квадратных метров. Всё это было завалено грязью. Сюда набились обломки и мусор прошлого века. От этого мы устали больше всего. Мы делали поверхностную уборку. По нашим оценкам, в этом месте 3-4 этажа. Необходимо серьезно раскопать это место. Это очень сложно для отдельных людей. Здесь очень серьезная история", - сказал он.

https://ria.ru/20231107/taynik-1907811822.html

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в мире, кайсери, турция, общество