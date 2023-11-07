https://ria.ru/20231107/gd-1907974864.html
В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании
В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании - РИА Новости, 07.11.2023
В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании
Депутат ГД Михаил Матвеев отметил в Telegram, что на пленарном заседании в Госдуме была "феноменальная явка", отсутствовали, по его мнению, менее 5%. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:36
2023-11-07T17:36
2023-11-07T17:36
политика
василий власов
михаил матвеев
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903303117_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_a3dd2dac92b0c25feb1d6bf1d8c91d05.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Михаил Матвеев отметил в Telegram, что на пленарном заседании в Госдуме была "феноменальная явка", отсутствовали, по его мнению, менее 5%. Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Власов систематически не выполнял свои обязанности. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы сообщала о систематическом отсутствии Власова на своих заседаниях. Власов заявлял РИА Новости, что он был на 98,8% пленарных заседаний палаты, а 80% голосований комиссии по регламенту проходили по почте. "Борьба с прогулами и повышение дисциплины в Госдуме приводят к тому, что некоторые коллеги приходят на заседание даже на костылях. Сегодня была феноменальная явка, отсутствовали, кажется, менее 5%", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231107/gd-1907853373.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903303117_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_496c1d2b938ec39fda77c38a89de4f68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, василий власов, михаил матвеев, вячеслав володин, госдума рф, общество
Политика, Василий Власов, Михаил Матвеев, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании
Депутат Матвеев: на пленарном заседании Госдумы была феноменальная явка