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В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании - РИА Новости, 07.11.2023
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17:36 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/gd-1907974864.html
В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании
В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании - РИА Новости, 07.11.2023
В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании
Депутат ГД Михаил Матвеев отметил в Telegram, что на пленарном заседании в Госдуме была "феноменальная явка", отсутствовали, по его мнению, менее 5%. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:36
2023-11-07T17:36
политика
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Михаил Матвеев отметил в Telegram, что на пленарном заседании в Госдуме была "феноменальная явка", отсутствовали, по его мнению, менее 5%. Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Власов систематически не выполнял свои обязанности. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы сообщала о систематическом отсутствии Власова на своих заседаниях. Власов заявлял РИА Новости, что он был на 98,8% пленарных заседаний палаты, а 80% голосований комиссии по регламенту проходили по почте. "Борьба с прогулами и повышение дисциплины в Госдуме приводят к тому, что некоторые коллеги приходят на заседание даже на костылях. Сегодня была феноменальная явка, отсутствовали, кажется, менее 5%", - написал он в своем Telegram-канале.
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политика, василий власов, михаил матвеев, вячеслав володин, госдума рф, общество
Политика, Василий Власов, Михаил Матвеев, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании

Депутат Матвеев: на пленарном заседании Госдумы была феноменальная явка

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГолосование на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Голосование на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Голосование на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Михаил Матвеев отметил в Telegram, что на пленарном заседании в Госдуме была "феноменальная явка", отсутствовали, по его мнению, менее 5%.
Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Власов систематически не выполнял свои обязанности. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы сообщала о систематическом отсутствии Власова на своих заседаниях. Власов заявлял РИА Новости, что он был на 98,8% пленарных заседаний палаты, а 80% голосований комиссии по регламенту проходили по почте.
«
"Борьба с прогулами и повышение дисциплины в Госдуме приводят к тому, что некоторые коллеги приходят на заседание даже на костылях. Сегодня была феноменальная явка, отсутствовали, кажется, менее 5%", - написал он в своем Telegram-канале.
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