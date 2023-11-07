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В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании

В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании - РИА Новости, 07.11.2023

В Госдуме отметили феноменальную явку депутатов на пленарном заседании

Депутат ГД Михаил Матвеев отметил в Telegram, что на пленарном заседании в Госдуме была "феноменальная явка", отсутствовали, по его мнению, менее 5%. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:36

2023-11-07T17:36

2023-11-07T17:36

политика

василий власов

михаил матвеев

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Михаил Матвеев отметил в Telegram, что на пленарном заседании в Госдуме была "феноменальная явка", отсутствовали, по его мнению, менее 5%. Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Власов систематически не выполнял свои обязанности. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы сообщала о систематическом отсутствии Власова на своих заседаниях. Власов заявлял РИА Новости, что он был на 98,8% пленарных заседаний палаты, а 80% голосований комиссии по регламенту проходили по почте. "Борьба с прогулами и повышение дисциплины в Госдуме приводят к тому, что некоторые коллеги приходят на заседание даже на костылях. Сегодня была феноменальная явка, отсутствовали, кажется, менее 5%", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231107/gd-1907853373.html

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политика, василий власов, михаил матвеев, вячеслав володин, госдума рф, общество