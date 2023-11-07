https://ria.ru/20231107/gd-1907910993.html

ГД приняла в первом чтении проект о вычетах НДФЛ на долгосрочные сбережения

ГД приняла в первом чтении проект о вычетах НДФЛ на долгосрочные сбережения - РИА Новости, 07.11.2023

ГД приняла в первом чтении проект о вычетах НДФЛ на долгосрочные сбережения

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:55

2023-11-07T14:55

2023-11-07T14:55

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Такие вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам, предусматривающим выплату негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом; денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС. Данные налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год. Согласно пояснительной записке, налоговые вычеты можно будет получить на определенных условиях: человек начал получать негосударственную пенсию; договор долгосрочных сбережений действует минимум 10 лет; договор на ведение ИИС – также минимум 10 лет (в переходный период - не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет). При этом законопроект предусматривает и сохранение действующих инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года. В то же время отменяется предоставление инвестиционного налогового вычета по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС. Сейчас инвестор может быть освобожден от НДФЛ при продаже российских или иностранных ценных бумаг, если он владел ими не менее трех лет. Вычет предоставляется на доход в пределах 3 миллионов рублей в год. В результате за три года максимальная сумма, на которую можно получить вычет, составляет 9 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231101/natsionalizatsiya-1906643930.html

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экономика, госдума рф, евразийский экономический союз, россия, общество