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Слуцкий предложил кандидатуру на место экс-депутата Власова

Слуцкий предложил кандидатуру на место экс-депутата Власова - РИА Новости, 07.11.2023

Слуцкий предложил кандидатуру на место экс-депутата Власова

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что предложил передать мандат экс-депутата фракции Василия Власова депутату от ЛДПР 7-го созыва Василине Кулиевой. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:00

2023-11-07T12:00

2023-11-07T12:00

политика

василий власов

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что предложил передать мандат экс-депутата фракции Василия Власова депутату от ЛДПР 7-го созыва Василине Кулиевой. Госдума в прошлую среду проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил. Кулиева была депутатом Госдумы седьмого созыва от ЛДПР. "Мандат Власова будет передан Василине Кулиевой", - сообщил Слуцкий журналистам.

https://ria.ru/20230927/mandat-1898862192.html

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политика, василий власов, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество