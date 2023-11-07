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Слуцкий предложил кандидатуру на место экс-депутата Власова
Слуцкий предложил кандидатуру на место экс-депутата Власова - РИА Новости, 07.11.2023
Слуцкий предложил кандидатуру на место экс-депутата Власова
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что предложил передать мандат экс-депутата фракции Василия Власова депутату от ЛДПР 7-го созыва Василине Кулиевой. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:00
2023-11-07T12:00
2023-11-07T12:00
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что предложил передать мандат экс-депутата фракции Василия Власова депутату от ЛДПР 7-го созыва Василине Кулиевой. Госдума в прошлую среду проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил. Кулиева была депутатом Госдумы седьмого созыва от ЛДПР. "Мандат Власова будет передан Василине Кулиевой", - сообщил Слуцкий журналистам.
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политика, василий власов, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество
Политика, Василий Власов, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Общество
Слуцкий предложил кандидатуру на место экс-депутата Власова
Слуцкий предложил кандидатуру Кулиевой на место экс-депутата Власова