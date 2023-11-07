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В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта - РИА Новости, 07.11.2023
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08:19 07.11.2023 (обновлено: 10:50 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html
В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта - РИА Новости, 07.11.2023
В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
Депутат ГД Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, такое... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:19
2023-11-07T10:50
общество
россия
султан хамзаев
татьяна голикова
госдума рф
аборты
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, такое обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. &quot;Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию&quot;, — сказано в обращении депутата (есть в распоряжении РИА Новости).Депутат добавил, что на данный момент депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению статьи 56 об искусственном прерывании беременности из закона "Об основах охраны здоровья". "Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства", — заключил парламентарий.
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общество, россия, султан хамзаев, татьяна голикова, госдума рф, аборты
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Татьяна Голикова, Госдума РФ, аборты
В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта

Депутат Хамзаев предложил поощрять отказавшихся от аборта женщин

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственная Дума России
Государственная Дума России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, такое обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.
«

"Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию", — сказано в обращении депутата (есть в распоряжении РИА Новости).

Депутат добавил, что на данный момент депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению статьи 56 об искусственном прерывании беременности из закона "Об основах охраны здоровья".
"Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства", — заключил парламентарий.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября
4 ноября, 13:07
 
ОбществоРоссияСултан ХамзаевТатьяна ГоликоваГосдума РФаборты
 
 
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