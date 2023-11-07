https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html

В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта

В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта - РИА Новости, 07.11.2023

В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта

Депутат ГД Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, такое... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T08:19

2023-11-07T08:19

2023-11-07T10:50

общество

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султан хамзаев

татьяна голикова

госдума рф

аборты

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, такое обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. "Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию", — сказано в обращении депутата (есть в распоряжении РИА Новости).Депутат добавил, что на данный момент депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению статьи 56 об искусственном прерывании беременности из закона "Об основах охраны здоровья". "Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства", — заключил парламентарий.

https://ria.ru/20231104/ptsr-1907412476.html

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общество, россия, султан хамзаев, татьяна голикова, госдума рф, аборты