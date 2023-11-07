https://ria.ru/20231107/gaza-1908030852.html

"Врачи без границ" заявила о гибели сотрудника при ударе по лагерю в Газе

"Врачи без границ" заявила о гибели сотрудника при ударе по лагерю в Газе - РИА Новости, 07.11.2023

"Врачи без границ" заявила о гибели сотрудника при ударе по лагерю в Газе

Сотрудник "Врачей без границ" убит вместе со своей семьёй в результате удара по лагерю беженцев в Газе в понедельник, заявила организация на своём аккаунте в X. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:47

2023-11-07T21:47

2023-11-07T22:15

врачи без границ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудник "Врачей без границ" убит вместе со своей семьёй в результате удара по лагерю беженцев в Газе в понедельник, заявила организация на своём аккаунте в X."Сегодня мы скорбим о потере одного из членов нашей команды в Газе, Мохаммеда Аль Ахеля, который был убит вместе с несколькими членами своей семьи 6 ноября", - сказано в сообщении.Организация уточнила, что этот сотрудник работал лаборантом более двух лет и находился в своем доме в лагере беженцев "Аль-Шейт", когда этот район подвергся бомбардировке, его дом обрушился, в результате чего, как сообщается, погибли десятки людей."По всей Газе беспомощные люди продолжают терять членов семей, свои дома и свои жизни, в то время как мировые лидеры не предпринимают значимых действий", - указывают "Врачи без границ".Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что 16 медработников были убиты в Газе с 7 октября.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

израиль

восточный иерусалим

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врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас