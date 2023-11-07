https://ria.ru/20231107/gaza-1907937006.html

Эвакуация россиян из Газы готовится в ближайшие дни, сообщил источник

Эвакуация россиян из Газы готовится в ближайшие дни, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023

Эвакуация россиян из Газы готовится в ближайшие дни, сообщил источник

Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации российских граждан из Газы, можно ожидать ее начала в ближайшие дни, сообщил диписточник РИА... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:59

2023-11-07T15:59

2023-11-07T16:14

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации российских граждан из Газы, можно ожидать ее начала в ближайшие дни, сообщил диписточник РИА Новости."Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации россиян из сектора Газа, её можно ожидать в ближайшие дни", - сообщил диписточник.

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россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире