https://ria.ru/20231107/gaza-1907899989.html

КПП "Рафах" опубликовал новые списки эвакуируемых из Газы иностранцев

КПП "Рафах" опубликовал новые списки эвакуируемых из Газы иностранцев - РИА Новости, 07.11.2023

КПП "Рафах" опубликовал новые списки эвакуируемых из Газы иностранцев

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" со стороны сектора Газа опубликовал новые списки эвакуируемых из анклава обладателей иностранных паспортов. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:23

2023-11-07T14:23

2023-11-07T14:25

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 7 ноя - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" со стороны сектора Газа опубликовал новые списки эвакуируемых из анклава обладателей иностранных паспортов. Согласно спискам, размещенным в социальных сетях среди эвакуируемых из сектора Газа во вторник: граждане США, Великобритания, Франция, Филиппин, Украины, Молдавии, Канады, Германии и Румынии. Всего на данный момент размещен список из 636 человек. Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что люди с двойным гражданством и пациенты из сектора Газа два дня подряд не пересекали границу с Египтом через "Рафах". "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.

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сша

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, сектор газа