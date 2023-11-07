https://ria.ru/20231107/gaza-1907863780.html

Верховный комиссар ООН по правам человека намерен посетить Газу

Верховный комиссар ООН по правам человека намерен посетить Газу - РИА Новости, 07.11.2023

Верховный комиссар ООН по правам человека намерен посетить Газу

Глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк в понедельник начал пятидневную поездку на Ближний Восток из-за войны в Газе,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:51

2023-11-07T12:51

2023-11-07T13:14

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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк в понедельник начал пятидневную поездку на Ближний Восток из-за войны в Газе, он попросил доступ на оккупированные палестинские территории и в Газу, говорится в пресс-релизе управления."Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сегодня начинает пятидневный визит в Ближневосточный регион на фоне эскалации Израилем ситуации в Газе в ответ на нападения на нее 7 и 8 октября и в более широком контексте 56-летней оккупации палестинских территорий <…> Тюрк также потребовал доступа в Израиль, на оккупированный Западный берег, а также в Газу", - сказано в документе.Уточняется, что в понедельник Тюрк находится в Каире, во вторник отправится в Рафах, на границе с сектором Газа, а в четверг отправится в столицу Иордании Амман."Это был целый месяц кровавой бойни, непрекращающихся страданий, кровопролития, разрушений, возмущения и отчаяния. Нарушения прав человека лежат в основе этой эскалации, и права человека играют центральную роль в поиске выхода из этого водоворота боли", - приводятся в документе слова верховного комиссара ООН.В ходе своего визита он встретится с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом, а также с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.На прошлой неделе пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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иордания

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, оон, иордания, хамас, лига арабских государств