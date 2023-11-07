https://ria.ru/20231107/gaza-1907823056.html

Бывший премьер Израиля призвал закончить операцию в Газе в ближайшее время

Бывший премьер Израиля призвал закончить операцию в Газе в ближайшее время - РИА Новости, 07.11.2023

Бывший премьер Израиля призвал закончить операцию в Газе в ближайшее время

Израильский экс-премьер Эхуд Барак заявил, что Израиль не сможет вести длительную операцию против палестинского движения ХАМАС в Газе, её нужно закончить в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:39

2023-11-07T09:39

2023-11-07T09:39

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Израильский экс-премьер Эхуд Барак заявил, что Израиль не сможет вести длительную операцию против палестинского движения ХАМАС в Газе, её нужно закончить в ближайшие две-три недели из-за недовольства США. "Видно, что окно закрывается. Ясно, что мы идем к трениям с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю что делать, но мы не можем их игнорировать. Нам придется смириться с американскими требованиями в течение ближайших двух-трех недель, а, возможно, и меньше", - заявил Барак в интервью изданию Politico. Экс-премьер добавил, что для полного разгрома палестинского движения ХАМАС необходимы месяцы или даже год. Барак подчеркнул, что поддержка Запада ослабевает из-за гибели мирных жителей в Газе и опасений, что это может спровоцировать гораздо более масштабную и катастрофическую войну в регионе. "Мы теряем общественное мнение в Европе, и через неделю-другую мы начнем терять правительства в Европе. А еще через неделю на поверхность выйдут трения с американцами", - добавил бывший премьер Израиля. По его мнению, для изменения политического ландшафта многонациональные арабские силы могли бы взять Газу под свой контроль после военной операции Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/mid-1907821028.html

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в мире, израиль, россия, европа, владимир путин, хамас, оон, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году