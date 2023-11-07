https://ria.ru/20231107/fridman-1907970260.html

На Украине ввели санкции против связанных с Фридманом компаний

На Украине ввели санкции против связанных с Фридманом компаний - РИА Новости, 07.11.2023

На Украине ввели санкции против связанных с Фридманом компаний

Владимир Зеленский ввел санкции против девяти компаний, которые якобы связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:27

2023-11-07T17:27

2023-11-07T17:27

украина

михаил фридман

владимир зеленский

экономика

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против девяти компаний, которые якобы связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом, соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского. "Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа. Согласно документу, санкции вводятся в отношении компаний, которые находятся на Кипре, в Люксембурге и Лихтенштейне. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, у которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, владеющее 10 и более процентами уставного капитала или имеющее влияние на управление юридическим лицом или его деятельность. Срок применения санкций – от 2 до 10 лет. Как утверждает украинское агентство РБК-Украина, компании связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом.

https://ria.ru/20231101/zayavlenie-1906698678.html

https://ria.ru/20231013/fridman-1902596040.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, михаил фридман, владимир зеленский, экономика