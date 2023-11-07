https://ria.ru/20231107/finansirovanie-1907857002.html

Финансирование спорта увеличилось в 2,4 раза за 5 лет в Липецкой области

Финансирование спорта увеличилось в 2,4 раза за 5 лет в Липецкой области - РИА Новости, 07.11.2023

Финансирование спорта увеличилось в 2,4 раза за 5 лет в Липецкой области

Финансирование сфер спорта и физической культуры за последние пять лет в Липецкой области увеличилось в 2,4 раза, в регионе также выросло число людей,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:13

2023-11-07T12:13

2023-11-07T12:13

липецкая область

игорь артамонов

спорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879278198_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f8e80e1bccafccba0020876d6f5c953c.jpg

ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Финансирование сфер спорта и физической культуры за последние пять лет в Липецкой области увеличилось в 2,4 раза, в регионе также выросло число людей, занимающихся спортом, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, средства выделяются на разные направления. Одно из них — строительство новых спортивных объектов и создание современной инфраструктуры. Так, за пять лет в Липецкой области построены 22 площадки для проведения тестирования ГТО, пять капитальных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), два из них открытого типа в городе и три футбольных поля с искусственным покрытием. Артамонов отметил, что вся работа в этой сфере направлена на то, чтобы вовлечь в регулярные занятия спортом и ведение здорового образа жизни как можно больше жителей области, вне зависимости от места их проживания, возраста и сферы занятий. За пять лет количество систематически занимающихся спортом в регионе выросло с 40% до 54%. "Спорт должен быть нормой жизни большинства жителей региона. Для этого необходимо создавать много спортобъектов хорошего уровня. Если они будут привлекать не только липчан, но и представителей других регионов – тоже замечательно. Это будет работать на имидж области, а также поднимет престиж физической активности в глазах тех, кто до последнего откладывает занятия и тренировки", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231103/shkola-1907159279.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, спорт