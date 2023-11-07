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Финансирование спорта увеличилось в 2,4 раза за 5 лет в Липецкой области - РИА Новости, 07.11.2023
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Липецкая область
 
12:13 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/finansirovanie-1907857002.html
Финансирование спорта увеличилось в 2,4 раза за 5 лет в Липецкой области
Финансирование спорта увеличилось в 2,4 раза за 5 лет в Липецкой области - РИА Новости, 07.11.2023
Финансирование спорта увеличилось в 2,4 раза за 5 лет в Липецкой области
Финансирование сфер спорта и физической культуры за последние пять лет в Липецкой области увеличилось в 2,4 раза, в регионе также выросло число людей,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:13
2023-11-07T12:13
липецкая область
игорь артамонов
спорт
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ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Финансирование сфер спорта и физической культуры за последние пять лет в Липецкой области увеличилось в 2,4 раза, в регионе также выросло число людей, занимающихся спортом, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, средства выделяются на разные направления. Одно из них — строительство новых спортивных объектов и создание современной инфраструктуры. Так, за пять лет в Липецкой области построены 22 площадки для проведения тестирования ГТО, пять капитальных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), два из них открытого типа в городе и три футбольных поля с искусственным покрытием. Артамонов отметил, что вся работа в этой сфере направлена на то, чтобы вовлечь в регулярные занятия спортом и ведение здорового образа жизни как можно больше жителей области, вне зависимости от места их проживания, возраста и сферы занятий. За пять лет количество систематически занимающихся спортом в регионе выросло с 40% до 54%. "Спорт должен быть нормой жизни большинства жителей региона. Для этого необходимо создавать много спортобъектов хорошего уровня. Если они будут привлекать не только липчан, но и представителей других регионов – тоже замечательно. Это будет работать на имидж области, а также поднимет престиж физической активности в глазах тех, кто до последнего откладывает занятия и тренировки", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, спорт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Спорт

Финансирование спорта увеличилось в 2,4 раза за 5 лет в Липецкой области

© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Финансирование сфер спорта и физической культуры за последние пять лет в Липецкой области увеличилось в 2,4 раза, в регионе также выросло число людей, занимающихся спортом, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, средства выделяются на разные направления. Одно из них — строительство новых спортивных объектов и создание современной инфраструктуры. Так, за пять лет в Липецкой области построены 22 площадки для проведения тестирования ГТО, пять капитальных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), два из них открытого типа в городе и три футбольных поля с искусственным покрытием.
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Артамонов отметил, что вся работа в этой сфере направлена на то, чтобы вовлечь в регулярные занятия спортом и ведение здорового образа жизни как можно больше жителей области, вне зависимости от места их проживания, возраста и сферы занятий. За пять лет количество систематически занимающихся спортом в регионе выросло с 40% до 54%.
"Спорт должен быть нормой жизни большинства жителей региона. Для этого необходимо создавать много спортобъектов хорошего уровня. Если они будут привлекать не только липчан, но и представителей других регионов – тоже замечательно. Это будет работать на имидж области, а также поднимет престиж физической активности в глазах тех, кто до последнего откладывает занятия и тренировки", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСпорт
 
 
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