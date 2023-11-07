https://ria.ru/20231107/fekhtovanie-1908030567.html

Более 140 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по фехтованию в Химках

Более 140 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по фехтованию в Химках - РИА Новости, 07.11.2023

Более 140 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по фехтованию в Химках

В Химках на базе физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Новатор" провели первенство Московской области по фехтованию, в котором приняли участие более... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:47

2023-11-07T21:47

2023-11-07T21:47

россия

химки

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В Химках на базе физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Новатор" провели первенство Московской области по фехтованию, в котором приняли участие более 140 спортсменов до 15 лет, сообщает пресс-служба городского округа. Воспитанники химкинской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию вошли в десятку лучших шпажистов области. Кроме того, в командной дисциплине ребята остались в шаге от пьедестала. Спортсмены СШОР заняли четвертое место турнира, говорится в сообщении. "Фехтование - вид спорта, который в Химках становится все популярнее. В 2018 году в нашем городе открылась школа Ильгара Мамедова - президента Федерации фехтования России, который воспитал десятки заслуженных спортсменов и олимпийских чемпионов. Кроме того, зал для фехтования открыли в химкинской школе олимпийского резерва в СК "Новатор", где и прошли соревнования", - цитирует пресс-служба главу городского округа Дмитрия Волошина. Ранее спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию вошла в топ лучших учреждений Московской области. Воспитанники организации достигли высокого уровня подготовки по итогам прошлого года. Комплексу более 30 лет, и за это время из него выпустились призеры первенств России, Европы, мира, Олимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр и различных международных турниров, входящих в зачет Кубков мира, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что новый ФОК "Новатор" открыли в Химках в 2020 году. Под одной крышей комплекса - ледовая площадка, бассейн и большой зал для фехтования и занятий единоборствами.

https://ria.ru/20231105/khimki-1907635184.html

https://ria.ru/20230925/reyting-1898552816.html

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химки

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россия, химки