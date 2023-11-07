Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов
Минобороны Нидерландов отправит в Румынию пять F-16 для обучения пилотов ВСУ
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Нидерланды отправляют во вторник пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины", - написала Оллонгрен в соцсети Х.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Как сказал РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям украинцев.