https://ria.ru/20231107/f-16-1907906585.html

Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов

Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов - РИА Новости, 07.11.2023

Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов

Нидерланды отправляют во вторник пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:40

2023-11-07T14:40

2023-11-07T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

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вооруженные силы украины

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ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Нидерланды отправляют во вторник пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен."Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины", - написала Оллонгрен в соцсети Х.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.Как сказал РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям украинцев.

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, румыния, f-16, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр