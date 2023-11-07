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Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 07.11.2023 (обновлено: 14:46 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/f-16-1907906585.html
Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов
Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов - РИА Новости, 07.11.2023
Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов
Нидерланды отправляют во вторник пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:40
2023-11-07T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
румыния
f-16
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Нидерланды отправляют во вторник пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен."Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины", - написала Оллонгрен в соцсети Х.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.Как сказал РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям украинцев.
https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html
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в мире, нидерланды, румыния, f-16, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Румыния, F-16, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Нидерланды отправят в Румынию пять F-16 для обучения украинских пилотов

Минобороны Нидерландов отправит в Румынию пять F-16 для обучения пилотов ВСУ

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Нидерланды отправляют во вторник пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины", - написала Оллонгрен в соцсети Х.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Как сказал РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям украинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыРумынияF-16УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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