https://ria.ru/20231107/evropa-1907822610.html
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Не существует. В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 07.11.2023
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Инициатива Евросоюза использовать замороженные российские активы для восстановления Украины натолкнулись на опасения Бельгии и Люксембурга, пишет Politico. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:37
2023-11-07T09:37
2023-11-07T17:03
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Инициатива Евросоюза использовать замороженные российские активы для восстановления Украины натолкнулись на опасения Бельгии и Люксембурга, пишет Politico."Мы вместе со странами "Большой семерки" и Европейской комиссией пытаемся выработать такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему", — заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.Он отметил, что для изъятия нужна правовая основа, а способа использовать такие средства, который бы не имел тяжелых последствий для экономики, не существует.ЕС уже давно предлагает направить замороженные российские активы на помощь Украине, но Европейский центральный банк и некоторые страны, включая Францию, Германию и Бельгию, опасаются, что это приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты, говорится в статье. В частности, Бельгия и Люксембург хотят получить гарантии, что им не придется нести из-за этого все юридические и финансовые риски.В середине сентября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать активы можно только по решению суда, и призвал выработать единые европейские правила на этот счет.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова называла заморозку активов воровством, тем более что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и на государственные. Как сообщала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20231012/aktivy-1902164639.html
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бельгия, украина, александр де кроо, дидье рейндерс, мария захарова, евросоюз, politico, европейский центральный банк
Бельгия, Украина, Александр де Кроо, Дидье Рейндерс, Мария Захарова, Евросоюз, Politico, Европейский центральный банк
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Politico: изъятие активов РФ для восстановления Украины может навредить Европе
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Инициатива Евросоюза использовать замороженные российские активы для восстановления Украины натолкнулись на опасения Бельгии и Люксембурга, пишет Politico
.
«
"Мы вместе со странами "Большой семерки" и Европейской комиссией пытаемся выработать такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему", — заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
Он отметил, что для изъятия нужна правовая основа, а способа использовать такие средства, который бы не имел тяжелых последствий для экономики, не существует.
ЕС уже давно предлагает направить замороженные российские активы на помощь Украине, но Европейский центральный банк и некоторые страны, включая Францию, Германию и Бельгию, опасаются, что это приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты, говорится в статье. В частности, Бельгия и Люксембург хотят получить гарантии, что им не придется нести из-за этого все юридические и финансовые риски.
СМИ: в США все больше настаивают на отправке Киеву российских активов
В середине сентября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс
напомнил, что конфисковать активы можно только по решению суда, и призвал выработать единые европейские правила на этот счет.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова называла заморозку активов воровством, тем более что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и на государственные. Как сообщала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России