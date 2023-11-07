https://ria.ru/20231107/estoniya-1907917507.html
В Эстонии начался суд над политиком Петерсоном по обвинению в госизмене
В Эстонии начался суд над политиком Петерсоном по обвинению в госизмене - РИА Новости, 07.11.2023
В Эстонии начался суд над политиком Петерсоном по обвинению в госизмене
В Харьюском уездном суде Таллина во вторник начался судебный процесс над политиком, представителем движения Koos/Вместе Айво Петерсоном, которого обвиняют в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:12
2023-11-07T15:12
2023-11-07T15:55
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя - РИА Новости. В Харьюском уездном суде Таллина во вторник начался судебный процесс над политиком, представителем движения Koos/Вместе Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. Согласно обвинению, Петерсон, якобы действуя на основании указаний, полученных от РФ, сознательно и организованно помогал России и лицам, действующим от имени российских властей, в действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии в период с октября 2022 по 10 марта 2023 года. "Вместе с Петерсоном по делу также проходят Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. По данным следствия, обвиняемые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния с целью создать в Эстонии политическое объединение, поддерживающее внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России. Путем создания этого объединения они хотели дать России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику", - говорится в сообщении. Петерсон, Роотси и Андронов содержатся под стражей с марта 2023 года, когда они были задержаны полицией безопасности. Основываясь на собранных в ходе производства доказательствах, государственная прокуратура решила предъявить Петерсону и Роотси обвинение в государственной измене, а Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики. В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Признание виновным в совершении ненасильственных действиях против Эстонской Республики со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет. Ранее адвокат Петерсона Мати Сенкель заявил, что считает политическим процесс против его подзащитного. Петерсон баллотировался на выборах в парламент Эстонии, которые прошли 5 марта, в списке Объединенной левой партии и получил 3 969 голосов на северо-востоке республики. Это был один из рекордных показателей в регионе, однако голосов не хватило для того, чтобы Петерсон попал в парламент.
https://ria.ru/20230911/pozor-1895452524.html
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РИА Новости
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в мире, эстония, россия, таллин
В мире, Эстония, Россия, Таллин
В Эстонии начался суд над политиком Петерсоном по обвинению в госизмене
В Эстонии судят лидера движения "Вместе" Петерсона по обвинению в госизмене
ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя - РИА Новости.
В Харьюском уездном суде Таллина во вторник начался судебный процесс над политиком, представителем движения Koos/Вместе Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR
.
Согласно обвинению, Петерсон, якобы действуя на основании указаний, полученных от РФ, сознательно и организованно помогал России и лицам, действующим от имени российских властей, в действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии в период с октября 2022 по 10 марта 2023 года.
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"Вместе с Петерсоном по делу также проходят Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. По данным следствия, обвиняемые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния с целью создать в Эстонии политическое объединение, поддерживающее внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России. Путем создания этого объединения они хотели дать России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику", - говорится в сообщении.
Петерсон, Роотси и Андронов содержатся под стражей с марта 2023 года, когда они были задержаны полицией безопасности. Основываясь на собранных в ходе производства доказательствах, государственная прокуратура решила предъявить Петерсону и Роотси обвинение в государственной измене, а Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики.
В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Признание виновным в совершении ненасильственных действиях против Эстонской Республики со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.
Ранее адвокат Петерсона Мати Сенкель заявил, что считает политическим процесс против его подзащитного.
Петерсон баллотировался на выборах в парламент Эстонии, которые прошли 5 марта, в списке Объединенной левой партии и получил 3 969 голосов на северо-востоке республики. Это был один из рекордных показателей в регионе, однако голосов не хватило для того, чтобы Петерсон попал в парламент.
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