Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии начался суд над политиком Петерсоном по обвинению в госизмене - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 07.11.2023 (обновлено: 15:55 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/estoniya-1907917507.html
В Эстонии начался суд над политиком Петерсоном по обвинению в госизмене
В Эстонии начался суд над политиком Петерсоном по обвинению в госизмене - РИА Новости, 07.11.2023
В Эстонии начался суд над политиком Петерсоном по обвинению в госизмене
В Харьюском уездном суде Таллина во вторник начался судебный процесс над политиком, представителем движения Koos/Вместе Айво Петерсоном, которого обвиняют в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:12
2023-11-07T15:55
в мире
эстония
россия
таллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907934293_0:0:2260:1271_1920x0_80_0_0_cffbcaeb9d78fc53b169dcdfd0f1f3be.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя - РИА Новости. В Харьюском уездном суде Таллина во вторник начался судебный процесс над политиком, представителем движения Koos/Вместе Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. Согласно обвинению, Петерсон, якобы действуя на основании указаний, полученных от РФ, сознательно и организованно помогал России и лицам, действующим от имени российских властей, в действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии в период с октября 2022 по 10 марта 2023 года. "Вместе с Петерсоном по делу также проходят Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. По данным следствия, обвиняемые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния с целью создать в Эстонии политическое объединение, поддерживающее внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России. Путем создания этого объединения они хотели дать России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику", - говорится в сообщении. Петерсон, Роотси и Андронов содержатся под стражей с марта 2023 года, когда они были задержаны полицией безопасности. Основываясь на собранных в ходе производства доказательствах, государственная прокуратура решила предъявить Петерсону и Роотси обвинение в государственной измене, а Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики. В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Признание виновным в совершении ненасильственных действиях против Эстонской Республики со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет. Ранее адвокат Петерсона Мати Сенкель заявил, что считает политическим процесс против его подзащитного. Петерсон баллотировался на выборах в парламент Эстонии, которые прошли 5 марта, в списке Объединенной левой партии и получил 3 969 голосов на северо-востоке республики. Это был один из рекордных показателей в регионе, однако голосов не хватило для того, чтобы Петерсон попал в парламент.
https://ria.ru/20230911/pozor-1895452524.html
https://ria.ru/20231102/estoniya-1906978947.html
эстония
россия
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907934293_158:0:1907:1312_1920x0_80_0_0_78aee29f2d9b5bd9bd8390836168a15f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, таллин
В мире, Эстония, Россия, Таллин
В Эстонии начался суд над политиком Петерсоном по обвинению в госизмене

В Эстонии судят лидера движения "Вместе" Петерсона по обвинению в госизмене

© SputnikАйво Петерсон
Айво Петерсон - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Sputnik
Айво Петерсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя - РИА Новости. В Харьюском уездном суде Таллина во вторник начался судебный процесс над политиком, представителем движения Koos/Вместе Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
Согласно обвинению, Петерсон, якобы действуя на основании указаний, полученных от РФ, сознательно и организованно помогал России и лицам, действующим от имени российских властей, в действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии в период с октября 2022 по 10 марта 2023 года.
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Эстонии заявили о "дне позора" из-за "русских шпионов"
11 сентября, 06:02
"Вместе с Петерсоном по делу также проходят Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. По данным следствия, обвиняемые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния с целью создать в Эстонии политическое объединение, поддерживающее внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России. Путем создания этого объединения они хотели дать России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику", - говорится в сообщении.
Петерсон, Роотси и Андронов содержатся под стражей с марта 2023 года, когда они были задержаны полицией безопасности. Основываясь на собранных в ходе производства доказательствах, государственная прокуратура решила предъявить Петерсону и Роотси обвинение в государственной измене, а Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики.
В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Признание виновным в совершении ненасильственных действиях против Эстонской Республики со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.
Ранее адвокат Петерсона Мати Сенкель заявил, что считает политическим процесс против его подзащитного.
Петерсон баллотировался на выборах в парламент Эстонии, которые прошли 5 марта, в списке Объединенной левой партии и получил 3 969 голосов на северо-востоке республики. Это был один из рекордных показателей в регионе, однако голосов не хватило для того, чтобы Петерсон попал в парламент.
Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Эстония угрожает депортацией жителям за принятие российского гражданства
2 ноября, 15:57
 
В миреЭстонияРоссияТаллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала