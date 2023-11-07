https://ria.ru/20231107/er-1907845209.html
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник
Съезд партии "Единая Россия" пройдет с 15 по 22 декабря, на этой неделе будет приниматься решение, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:22
2023-11-07T11:22
2023-11-07T11:23
политика
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" пройдет с 15 по 22 декабря, на этой неделе будет приниматься решение, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "С 15 по 22 декабря (пройдет съезд "Единой России)", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, "на этой неделе будет решение (по дате)". Ранее глава центрисполкома партии Александр Сидякин сообщил РИА Новости, что съезд планируется провести в конце 2023 года.
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РИА Новости
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политика, единая россия, россия
Политика, Единая Россия, Россия
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, решение примут на этой неделе
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" пройдет с 15 по 22 декабря, на этой неделе будет приниматься решение, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"С 15 по 22 декабря (пройдет съезд "Единой России)", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, "на этой неделе будет решение (по дате)".
Ранее глава центрисполкома партии Александр Сидякин сообщил РИА Новости, что съезд планируется провести в конце 2023 года.
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