Рейтинг@Mail.ru
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 07.11.2023 (обновлено: 11:23 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/er-1907845209.html
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник
Съезд партии "Единая Россия" пройдет с 15 по 22 декабря, на этой неделе будет приниматься решение, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:22
2023-11-07T11:23
политика
единая россия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" пройдет с 15 по 22 декабря, на этой неделе будет приниматься решение, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "С 15 по 22 декабря (пройдет съезд "Единой России)", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, "на этой неделе будет решение (по дате)". Ранее глава центрисполкома партии Александр Сидякин сообщил РИА Новости, что съезд планируется провести в конце 2023 года.
https://ria.ru/20230928/sezd-1899250643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43f858fc4875ba07b84514a04d067450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единая россия, россия
Политика, Единая Россия, Россия
Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник

Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, решение примут на этой неделе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" пройдет с 15 по 22 декабря, на этой неделе будет приниматься решение, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"С 15 по 22 декабря (пройдет съезд "Единой России)", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, "на этой неделе будет решение (по дате)".
Ранее глава центрисполкома партии Александр Сидякин сообщил РИА Новости, что съезд планируется провести в конце 2023 года.
Государственная Дума России - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
ЕР выскажется о президентской кампании на своем съезде, заявили в Госдуме
28 сентября, 17:09
 
ПолитикаЕдиная РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала