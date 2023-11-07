https://ria.ru/20231107/er-1907845209.html

Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник

Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023

Съезд "Единой России" пройдет с 15 по 22 декабря, сообщил источник

Съезд партии "Единая Россия" пройдет с 15 по 22 декабря, на этой неделе будет приниматься решение, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:22

2023-11-07T11:22

2023-11-07T11:23

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" пройдет с 15 по 22 декабря, на этой неделе будет приниматься решение, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "С 15 по 22 декабря (пройдет съезд "Единой России)", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, "на этой неделе будет решение (по дате)". Ранее глава центрисполкома партии Александр Сидякин сообщил РИА Новости, что съезд планируется провести в конце 2023 года.

https://ria.ru/20230928/sezd-1899250643.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, единая россия, россия