https://ria.ru/20231107/eksport-1907990394.html
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре - РИА Новости, 07.11.2023
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре на 6 миллионов долларов, импорт из России сократился почти на на 46 миллионов, свидетельствуют данные бюро... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:31
2023-11-07T18:31
2023-11-07T18:31
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре на 6 миллионов долларов, импорт из России сократился почти на на 46 миллионов, свидетельствуют данные бюро статистики США. Согласно опубликованным значениям, в августе экспорт из США в Россию оценивался в 32,1 миллиона долларов, в сентябре этот показатель вырос до 38,4 миллиона; импорт из России в США в августе составил 298,1 миллиона долларов, в сентябре - 252,3 миллиона. При этом в августе по сравнению с июлем, наоборот, рост демонстрировал импорт, а экспорт снижался.
https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907075512.html
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сша, россия, экономика
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре
Экспорт товаров из США в Россию в сентябре вырос на 6 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости.
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре на 6 миллионов долларов, импорт из России сократился почти на на 46 миллионов, свидетельствуют данные
бюро статистики США.
Согласно опубликованным значениям, в августе экспорт из США в Россию оценивался в 32,1 миллиона долларов, в сентябре этот показатель вырос до 38,4 миллиона; импорт из России в США в августе составил 298,1 миллиона долларов, в сентябре - 252,3 миллиона.
При этом в августе по сравнению с июлем, наоборот, рост демонстрировал импорт, а экспорт снижался.
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