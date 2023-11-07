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Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре - РИА Новости, 07.11.2023
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18:31 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/eksport-1907990394.html
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре - РИА Новости, 07.11.2023
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре на 6 миллионов долларов, импорт из России сократился почти на на 46 миллионов, свидетельствуют данные бюро... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:31
2023-11-07T18:31
сша
россия
экономика
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре на 6 миллионов долларов, импорт из России сократился почти на на 46 миллионов, свидетельствуют данные бюро статистики США. Согласно опубликованным значениям, в августе экспорт из США в Россию оценивался в 32,1 миллиона долларов, в сентябре этот показатель вырос до 38,4 миллиона; импорт из России в США в августе составил 298,1 миллиона долларов, в сентябре - 252,3 миллиона. При этом в августе по сравнению с июлем, наоборот, рост демонстрировал импорт, а экспорт снижался.
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сша, россия, экономика
США, Россия, Экономика
Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре

Экспорт товаров из США в Россию в сентябре вырос на 6 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре на 6 миллионов долларов, импорт из России сократился почти на на 46 миллионов, свидетельствуют данные бюро статистики США.
Согласно опубликованным значениям, в августе экспорт из США в Россию оценивался в 32,1 миллиона долларов, в сентябре этот показатель вырос до 38,4 миллиона; импорт из России в США в августе составил 298,1 миллиона долларов, в сентябре - 252,3 миллиона.
При этом в августе по сравнению с июлем, наоборот, рост демонстрировал импорт, а экспорт снижался.
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