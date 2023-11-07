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Эксперт назвал причину, почему украинская элита не свергает Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023
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10:54 07.11.2023 (обновлено: 11:06 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/ekspert-1907838689.html
Эксперт назвал причину, почему украинская элита не свергает Зеленского
Эксперт назвал причину, почему украинская элита не свергает Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023
Эксперт назвал причину, почему украинская элита не свергает Зеленского
Владимир Зеленский является источником богатства для украинских военно-политических элит, поэтому никто не собирается его свергать, он удобен как внутри страны, РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:54
2023-11-07T11:06
украина
сша
россия
владимир зеленский
андрей суздальцев
валерий залужный
высшая школа экономики (вшэ)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский является источником богатства для украинских военно-политических элит, поэтому никто не собирается его свергать, он удобен как внутри страны, так и на Западе, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией. "Военное и политическое руководство Украины вообще не заинтересовано в прекращении войны. Война их обеспечивает, поставляется оружие, даются огромные деньги. Руководство и окружение Зеленского стали миллиардерами, продолжают наращивать свои капиталы. Все разговоры о мятежах безосновательны... Зеленский для украинской элиты - золотая антилопа", - сказал Суздальцев. По его словам, Зеленский удобен и Западу, так как под него можно списывать огромные деньги, поэтому никто из западных держав не будет ему угрожать свержением. Ранее Зеленский вступил в заочный спор с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Залужный заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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украина, сша, россия, владимир зеленский, андрей суздальцев, валерий залужный, высшая школа экономики (вшэ), вооруженные силы украины, общество, политика
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Суздальцев, Валерий Залужный, Высшая школа экономики (ВШЭ), Вооруженные силы Украины, Общество, Политика
Эксперт назвал причину, почему украинская элита не свергает Зеленского

Суздальцев: Зеленский стал источником богатства для украинских элит

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский является источником богатства для украинских военно-политических элит, поэтому никто не собирается его свергать, он удобен как внутри страны, так и на Западе, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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«
"Военное и политическое руководство Украины вообще не заинтересовано в прекращении войны. Война их обеспечивает, поставляется оружие, даются огромные деньги. Руководство и окружение Зеленского стали миллиардерами, продолжают наращивать свои капиталы. Все разговоры о мятежах безосновательны... Зеленский для украинской элиты - золотая антилопа", - сказал Суздальцев.
По его словам, Зеленский удобен и Западу, так как под него можно списывать огромные деньги, поэтому никто из западных держав не будет ему угрожать свержением.
Ранее Зеленский вступил в заочный спор с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Залужный заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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6 ноября, 08:00
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАндрей СуздальцевВалерий ЗалужныйВысшая школа экономики (ВШЭ)Вооруженные силы УкраиныОбществоПолитика
 
 
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