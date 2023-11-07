Рейтинг@Mail.ru
У российских туристов восстановился спрос на путевки в Египет - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:23 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/egipet-1907839014.html
У российских туристов восстановился спрос на путевки в Египет
У российских туристов восстановился спрос на путевки в Египет - РИА Новости, 07.11.2023
У российских туристов восстановился спрос на путевки в Египет
Египет по объему продаж у турагентств вернулся на позиции, которые обычно занимает в это время года, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:23
2023-11-07T13:23
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
египет
хургада
шарм-эш-шейх
куда можно лететь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900911834_0:389:2913:2028_1920x0_80_0_0_21aaade723b946f659c954f1ebb1e41e.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Египет по объему продаж у турагентств вернулся на позиции, которые обычно занимает в это время года, сообщает пресс-служба РСТ.На направлении был отчетливый спад, вызванный началом военных действий в секторе Газа и потоком негативных новостей.По данным индекса сети "Магазин горящих путевок", направление поднялось на второе место после Таиланда, вытеснив на третье Турцию. У агрегаторов "Слетать.ру" и Travelata Египет на первом месте.До событий 7 октября индекс востребованности Египта в сети МГП составлял 305 пунктов, а в середине месяца – лишь 188. Сейчас продажи выше показателей начала октября.Восстановление спроса на Египет подтвердили и в агрегаторе пакетных туров "Слетать.ру". "На последней неделе октября Египет занял первое место по количеству бронирований среди всех направлений. Доля страны составила 24 процента от всех продаж. При этом средняя глубина бронирования увеличилась на 41 процент, до трех недель, а продолжительность поездки – на сутки, до восьми ночей. Средний чек на поездки в Египет снизился примерно на 18 процентов относительно первой недели октября", – сообщила директор по продвижению компании Елизавета Тимошенко.Директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев заметил, что повышению спроса на Египет способствует то, что в регионе спадает жара и наступает комфортная погода."В этом году объем покупок вырос на 14 процентов по сравнению с прошлым сезоном. Несмотря на сложную политическую обстановку в регионе, россияне не отказываются от поездок. Небольшой спад бронирований Египта пришелся на 8 октября, однако уже через сутки начался рост продаж на ноябрь", – пояснил он.В рейтинге Travelata Египет возглавляет топ-3 направлений на ноябрь-декабрь. На втором и третьем местах – ОАЭ и Таиланд.По словам Козырева, самый популярный египетский курорт – Шарм-эш-Шейх, там планируют отдохнуть больше половины (53 процента) из всех, кто едет в ближайшие два месяца к Красному морю. На втором месте Хургада (36 процентов)."В прошлом году ситуация была похожая. Средний чек путешествия в Шарм за год вырос со 136 тысяч рублей до 182 тысяч, Хургада подорожала со 129 тысяч до 175 тысяч рублей. Гораздо менее востребованы курорты Сома-Бей и Макади со средним чеком в 142,9 и 190,9 тысячи рублей на двоих. Средняя глубина бронирования – 33 дня", – пояснил он.Растущему спросу на Египет способствует обширная авиаперевозка. Всего в Египет будут летать девять авиакомпаний. Прямые рейсы заявлены в этом зимнем сезоне в Шарм-эш-Шейх из 13 городов, в Хургаду – из 11. Туроператоры предлагают чартерные и блочные программы на рейсах Air Cairo, AlMasria, Azur, Ikar, Red Wings, Southwind, "Азимут". Есть также регулярные рейсы "Аэрофлота" и "России" на оба основных египетских курорта.
https://ria.ru/20231027/egipet-1905655683.html
египет
хургада
шарм-эш-шейх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900911834_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8547982bcf03fab7ae6e1c7b511db12d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, египет, хургада, шарм-эш-шейх, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Египет, Хургада, Шарм-эш-Шейх, куда можно лететь, Отдых на море
У российских туристов восстановился спрос на путевки в Египет

РСТ: продажи туров в Египет восстановились после октябрьского спада

© iStock.com / Diy13Девушка отдыхает в кафе "Фарша" в Шарм-эш-Шейхе
Девушка отдыхает в кафе Фарша в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© iStock.com / Diy13
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Египет по объему продаж у турагентств вернулся на позиции, которые обычно занимает в это время года, сообщает пресс-служба РСТ.
На направлении был отчетливый спад, вызванный началом военных действий в секторе Газа и потоком негативных новостей.
По данным индекса сети "Магазин горящих путевок", направление поднялось на второе место после Таиланда, вытеснив на третье Турцию. У агрегаторов "Слетать.ру" и Travelata Египет на первом месте.
До событий 7 октября индекс востребованности Египта в сети МГП составлял 305 пунктов, а в середине месяца – лишь 188. Сейчас продажи выше показателей начала октября.
Восстановление спроса на Египет подтвердили и в агрегаторе пакетных туров "Слетать.ру". "На последней неделе октября Египет занял первое место по количеству бронирований среди всех направлений. Доля страны составила 24 процента от всех продаж. При этом средняя глубина бронирования увеличилась на 41 процент, до трех недель, а продолжительность поездки – на сутки, до восьми ночей. Средний чек на поездки в Египет снизился примерно на 18 процентов относительно первой недели октября", – сообщила директор по продвижению компании Елизавета Тимошенко.
Директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев заметил, что повышению спроса на Египет способствует то, что в регионе спадает жара и наступает комфортная погода.
"В этом году объем покупок вырос на 14 процентов по сравнению с прошлым сезоном. Несмотря на сложную политическую обстановку в регионе, россияне не отказываются от поездок. Небольшой спад бронирований Египта пришелся на 8 октября, однако уже через сутки начался рост продаж на ноябрь", – пояснил он.
В рейтинге Travelata Египет возглавляет топ-3 направлений на ноябрь-декабрь. На втором и третьем местах – ОАЭ и Таиланд.
По словам Козырева, самый популярный египетский курорт – Шарм-эш-Шейх, там планируют отдохнуть больше половины (53 процента) из всех, кто едет в ближайшие два месяца к Красному морю. На втором месте Хургада (36 процентов).
"В прошлом году ситуация была похожая. Средний чек путешествия в Шарм за год вырос со 136 тысяч рублей до 182 тысяч, Хургада подорожала со 129 тысяч до 175 тысяч рублей. Гораздо менее востребованы курорты Сома-Бей и Макади со средним чеком в 142,9 и 190,9 тысячи рублей на двоих. Средняя глубина бронирования – 33 дня", – пояснил он.
Растущему спросу на Египет способствует обширная авиаперевозка. Всего в Египет будут летать девять авиакомпаний. Прямые рейсы заявлены в этом зимнем сезоне в Шарм-эш-Шейх из 13 городов, в Хургаду – из 11. Туроператоры предлагают чартерные и блочные программы на рейсах Air Cairo, AlMasria, Azur, Ikar, Red Wings, Southwind, "Азимут". Есть также регулярные рейсы "Аэрофлота" и "России" на оба основных египетских курорта.
Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Из Петербурга появятся новые рейсы на популярные курорты Египта
27 октября, 15:07
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЕгипетХургадаШарм-эш-Шейхкуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала