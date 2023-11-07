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У российских туристов восстановился спрос на путевки в Египет

У российских туристов восстановился спрос на путевки в Египет - РИА Новости, 07.11.2023

У российских туристов восстановился спрос на путевки в Египет

Египет по объему продаж у турагентств вернулся на позиции, которые обычно занимает в это время года, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:23

2023-11-07T13:23

2023-11-07T13:23

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Египет по объему продаж у турагентств вернулся на позиции, которые обычно занимает в это время года, сообщает пресс-служба РСТ.На направлении был отчетливый спад, вызванный началом военных действий в секторе Газа и потоком негативных новостей.По данным индекса сети "Магазин горящих путевок", направление поднялось на второе место после Таиланда, вытеснив на третье Турцию. У агрегаторов "Слетать.ру" и Travelata Египет на первом месте.До событий 7 октября индекс востребованности Египта в сети МГП составлял 305 пунктов, а в середине месяца – лишь 188. Сейчас продажи выше показателей начала октября.Восстановление спроса на Египет подтвердили и в агрегаторе пакетных туров "Слетать.ру". "На последней неделе октября Египет занял первое место по количеству бронирований среди всех направлений. Доля страны составила 24 процента от всех продаж. При этом средняя глубина бронирования увеличилась на 41 процент, до трех недель, а продолжительность поездки – на сутки, до восьми ночей. Средний чек на поездки в Египет снизился примерно на 18 процентов относительно первой недели октября", – сообщила директор по продвижению компании Елизавета Тимошенко.Директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев заметил, что повышению спроса на Египет способствует то, что в регионе спадает жара и наступает комфортная погода."В этом году объем покупок вырос на 14 процентов по сравнению с прошлым сезоном. Несмотря на сложную политическую обстановку в регионе, россияне не отказываются от поездок. Небольшой спад бронирований Египта пришелся на 8 октября, однако уже через сутки начался рост продаж на ноябрь", – пояснил он.В рейтинге Travelata Египет возглавляет топ-3 направлений на ноябрь-декабрь. На втором и третьем местах – ОАЭ и Таиланд.По словам Козырева, самый популярный египетский курорт – Шарм-эш-Шейх, там планируют отдохнуть больше половины (53 процента) из всех, кто едет в ближайшие два месяца к Красному морю. На втором месте Хургада (36 процентов)."В прошлом году ситуация была похожая. Средний чек путешествия в Шарм за год вырос со 136 тысяч рублей до 182 тысяч, Хургада подорожала со 129 тысяч до 175 тысяч рублей. Гораздо менее востребованы курорты Сома-Бей и Макади со средним чеком в 142,9 и 190,9 тысячи рублей на двоих. Средняя глубина бронирования – 33 дня", – пояснил он.Растущему спросу на Египет способствует обширная авиаперевозка. Всего в Египет будут летать девять авиакомпаний. Прямые рейсы заявлены в этом зимнем сезоне в Шарм-эш-Шейх из 13 городов, в Хургаду – из 11. Туроператоры предлагают чартерные и блочные программы на рейсах Air Cairo, AlMasria, Azur, Ikar, Red Wings, Southwind, "Азимут". Есть также регулярные рейсы "Аэрофлота" и "России" на оба основных египетских курорта.

https://ria.ru/20231027/egipet-1905655683.html

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