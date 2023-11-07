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На МКАД фургон врезался в остановившуюся машину, погиб человек - РИА Новости, 07.11.2023
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23:55 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/dtp-1908044116.html
На МКАД фургон врезался в остановившуюся машину, погиб человек
На МКАД фургон врезался в остановившуюся машину, погиб человек - РИА Новости, 07.11.2023
На МКАД фургон врезался в остановившуюся машину, погиб человек
Один человек погиб в ДТП с фургоном, который врезался в остановившийся на МКАД легковой автомобиль. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T23:55
2023-11-07T23:55
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП с фургоном, который врезался в остановившийся на МКАД легковой автомобиль. Видео аварии, которая произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД перед развязкой с Дмитровским шоссе, опубликовал в Telegram-канале столичный дептранс. Согласно записи, два автомобиля - легковушка и фургон - остановились в третьей полосе МКАД. У багажника легкового автомобиля находились три человека. Двигавшийся по той же полосе фургон врезался в легковушку, при этом один из стоявших на проезжей части мужчин успел отойти и оттащить второго. Из-за удара легковушка столкнулась со вторым остановившимся автомобилем. Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, один из пешеходов погиб. "Пешеход от полученных травм скончался. На месте работает СОГ и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии", - добавили в главке.
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происшествия, москва, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Авто, ГИБДД МВД РФ
На МКАД фургон врезался в остановившуюся машину, погиб человек

На МКАД фургон врезался в остановившийся легковой автомобиль, погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП с фургоном, который врезался в остановившийся на МКАД легковой автомобиль.
Видео аварии, которая произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД перед развязкой с Дмитровским шоссе, опубликовал в Telegram-канале столичный дептранс. Согласно записи, два автомобиля - легковушка и фургон - остановились в третьей полосе МКАД. У багажника легкового автомобиля находились три человека. Двигавшийся по той же полосе фургон врезался в легковушку, при этом один из стоявших на проезжей части мужчин успел отойти и оттащить второго. Из-за удара легковушка столкнулась со вторым остановившимся автомобилем.
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Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, один из пешеходов погиб.
"Пешеход от полученных травм скончался. На месте работает СОГ и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии", - добавили в главке.
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