https://ria.ru/20231107/dtp-1908044116.html

На МКАД фургон врезался в остановившуюся машину, погиб человек

На МКАД фургон врезался в остановившуюся машину, погиб человек - РИА Новости, 07.11.2023

На МКАД фургон врезался в остановившуюся машину, погиб человек

Один человек погиб в ДТП с фургоном, который врезался в остановившийся на МКАД легковой автомобиль. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T23:55

2023-11-07T23:55

2023-11-07T23:55

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП с фургоном, который врезался в остановившийся на МКАД легковой автомобиль. Видео аварии, которая произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД перед развязкой с Дмитровским шоссе, опубликовал в Telegram-канале столичный дептранс. Согласно записи, два автомобиля - легковушка и фургон - остановились в третьей полосе МКАД. У багажника легкового автомобиля находились три человека. Двигавшийся по той же полосе фургон врезался в легковушку, при этом один из стоявших на проезжей части мужчин успел отойти и оттащить второго. Из-за удара легковушка столкнулась со вторым остановившимся автомобилем. Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, один из пешеходов погиб. "Пешеход от полученных травм скончался. На месте работает СОГ и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии", - добавили в главке.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, москва, авто, гибдд мвд рф