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На юге Италии в ДТП пострадали 15 человек - РИА Новости, 07.11.2023
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20:56 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/dtp-1908023590.html
На юге Италии в ДТП пострадали 15 человек
На юге Италии в ДТП пострадали 15 человек - РИА Новости, 07.11.2023
На юге Италии в ДТП пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Италии в районе города Матера, сообщило местное издание Sassilive. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:56
2023-11-07T20:56
в мире
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базиликата
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РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Италии в районе города Матера, сообщило местное издание Sassilive. Пассажирами автобуса, работавшего на региональной линии в области Базиликата, были около 50 человек, в основном молодежь. Согласно фотографиям, опубликованным пожарной службой, автобус пробил дорожное ограждение и съехал в кювет. О других участниках ДТП не сообщается. Один из 15 пострадавших доставлен в больницу на вертолете, остальных в медучреждение привезли машины скорой помощи и личный транспорт. Предварительно причиной аварии называется техническая неисправность.
https://ria.ru/20231107/avariya-1907994983.html
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в мире, италия, базиликата
В мире, Италия, Базиликата
На юге Италии в ДТП пострадали 15 человек

В Италии в районе города Матера в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

© Фото : Vigili del FuocoМесто ДТП с автобусом на юге Италии
Место ДТП с автобусом на юге Италии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Vigili del Fuoco
Место ДТП с автобусом на юге Италии
Читать ria.ru в
РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Италии в районе города Матера, сообщило местное издание Sassilive.
Пассажирами автобуса, работавшего на региональной линии в области Базиликата, были около 50 человек, в основном молодежь. Согласно фотографиям, опубликованным пожарной службой, автобус пробил дорожное ограждение и съехал в кювет. О других участниках ДТП не сообщается.
Один из 15 пострадавших доставлен в больницу на вертолете, остальных в медучреждение привезли машины скорой помощи и личный транспорт. Предварительно причиной аварии называется техническая неисправность.
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В миреИталияБазиликата
 
 
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