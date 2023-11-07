https://ria.ru/20231107/dtp-1908023590.html

На юге Италии в ДТП пострадали 15 человек

На юге Италии в ДТП пострадали 15 человек - РИА Новости, 07.11.2023

На юге Италии в ДТП пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Италии в районе города Матера, сообщило местное издание Sassilive. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T20:56

2023-11-07T20:56

2023-11-07T20:56

в мире

италия

базиликата

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908023066_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a0f26f789d625eee5e597634126aa3f6.jpg

РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Италии в районе города Матера, сообщило местное издание Sassilive. Пассажирами автобуса, работавшего на региональной линии в области Базиликата, были около 50 человек, в основном молодежь. Согласно фотографиям, опубликованным пожарной службой, автобус пробил дорожное ограждение и съехал в кювет. О других участниках ДТП не сообщается. Один из 15 пострадавших доставлен в больницу на вертолете, остальных в медучреждение привезли машины скорой помощи и личный транспорт. Предварительно причиной аварии называется техническая неисправность.

https://ria.ru/20231107/avariya-1907994983.html

италия

базиликата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, базиликата