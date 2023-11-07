https://ria.ru/20231107/dtp-1907948025.html

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 07.11.2023

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Ребенок и двое взрослых получили травмы при ДТП с участием двух легковушек на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:21

2023-11-07T16:21

2023-11-07T16:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых получили травмы при ДТП с участием двух легковушек на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На пешеходном переходе возле метро "Ботанический сад" столкнулись две легковые автомашины", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП пострадали три человека, один из них ребенок. "Двое из пострадавших – пешеходы", - добавил он, не уточняя другие детали.Госавтоинспекция Москвы позднее уточнила в своем телеграм-канале, что на пересечении улиц Серебрякова и Снежной водитель Hyundai столкнулся с Lada, после чего один из автомобилей вылетел на тротуар, где сбил трех пешеходов.В пресс-службе московского главка МВД РФ рассказали, что ДТП произошло около четырех часов дня. Трех пострадавших осматривают медики.

https://ria.ru/20231106/dtp-1907757024.html

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2023

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происшествия, москва