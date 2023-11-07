https://ria.ru/20231107/dtp-1907948025.html
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 07.11.2023
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы
Ребенок и двое взрослых получили травмы при ДТП с участием двух легковушек на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:21
2023-11-07T16:21
2023-11-07T16:35
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593093_0:0:3494:1966_1920x0_80_0_0_657f340c48dc8e814c71bbf21c62f92e.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых получили травмы при ДТП с участием двух легковушек на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На пешеходном переходе возле метро "Ботанический сад" столкнулись две легковые автомашины", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП пострадали три человека, один из них ребенок. "Двое из пострадавших – пешеходы", - добавил он, не уточняя другие детали.Госавтоинспекция Москвы позднее уточнила в своем телеграм-канале, что на пересечении улиц Серебрякова и Снежной водитель Hyundai столкнулся с Lada, после чего один из автомобилей вылетел на тротуар, где сбил трех пешеходов.В пресс-службе московского главка МВД РФ рассказали, что ДТП произошло около четырех часов дня. Трех пострадавших осматривают медики.
https://ria.ru/20231106/dtp-1907757024.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593093_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_bbf8e7e7ca1e554c0e0b488a574b676f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на переходе на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых получили травмы при ДТП с участием двух легковушек на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пешеходном переходе возле метро "Ботанический сад" столкнулись две легковые автомашины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали три человека, один из них ребенок.
"Двое из пострадавших – пешеходы", - добавил он, не уточняя другие детали.
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали
Госавтоинспекция Москвы позднее уточнила в своем телеграм-канале, что на пересечении улиц Серебрякова и Снежной водитель Hyundai столкнулся с Lada, после чего один из автомобилей вылетел на тротуар, где сбил трех пешеходов.
В пресс-службе московского главка МВД РФ рассказали, что ДТП произошло около четырех часов дня. Трех пострадавших осматривают медики.