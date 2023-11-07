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В Североуральске погиб спикер городской думы - РИА Новости, 07.11.2023
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14:15 07.11.2023 (обновлено: 14:39 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/dtp-1907897773.html
В Североуральске погиб спикер городской думы
В Североуральске погиб спикер городской думы - РИА Новости, 07.11.2023
В Североуральске погиб спикер городской думы
Председатель Думы Североуральского городского округа (Свердловская область) Виктор Ильин погиб в понедельник результате ДТП, сообщили РИА Новости в приемной... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:15
2023-11-07T14:39
происшествия
североуральск
свердловская область
угибдд
lada vesta
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Думы Североуральского городского округа (Свердловская область) Виктор Ильин погиб в понедельник результате ДТП, сообщили РИА Новости в приемной думы. "К сожалению, такая информация правдива", - ответили в думе на вопрос, действительно ли Ильин погиб в аварии. Как уточнили в УГИБДД Свердловской области, авария произошла на 15 километре трассы "Серов-Североуральск-Ивдель". В результате столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Solaris один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести. По данным местных СМИ, в октябре 2021 года спикер гордумы Североуральска Елена Балбекова скончалась на 53-м году жизни. В марте 2022 года в возрасте 57 лет скончался председатель гордумы Североуральска Александр Злобин.
https://ria.ru/20231106/dtp-1907757024.html
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происшествия, североуральск, свердловская область, угибдд, lada vesta, hyundai creta
Происшествия, Североуральск, Свердловская область, УГИБДД, Lada Vesta, Hyundai Creta
В Североуральске погиб спикер городской думы

В Североуральске спикер муниципальной думы погиб в ДТП

© Виктор Ильин/ВКонтакте Председатель Думы Североуральского городского округа Виктор Ильин
Председатель Думы Североуральского городского округа Виктор Ильин
© Виктор Ильин/ВКонтакте
Председатель Думы Североуральского городского округа Виктор Ильин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Думы Североуральского городского округа (Свердловская область) Виктор Ильин погиб в понедельник результате ДТП, сообщили РИА Новости в приемной думы.
«
"К сожалению, такая информация правдива", - ответили в думе на вопрос, действительно ли Ильин погиб в аварии.
Как уточнили в УГИБДД Свердловской области, авария произошла на 15 километре трассы "Серов-Североуральск-Ивдель". В результате столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Solaris один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
По данным местных СМИ, в октябре 2021 года спикер гордумы Североуральска Елена Балбекова скончалась на 53-м году жизни. В марте 2022 года в возрасте 57 лет скончался председатель гордумы Североуральска Александр Злобин.
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ПроисшествияСевероуральскСвердловская областьУГИБДДLada VestaHyundai Creta
 
 
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