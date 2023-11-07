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В Краснодаре легковушка столкнулась с машиной скорой помощи - РИА Новости, 07.11.2023
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13:41 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/dtp-1907884034.html
В Краснодаре легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
В Краснодаре легковушка столкнулась с машиной скорой помощи - РИА Новости, 07.11.2023
В Краснодаре легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Краснодаре, пострадал пешеход, сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МВД России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:41
2023-11-07T13:41
происшествия
краснодар
россия
hyundai creta
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СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Краснодаре, пострадал пешеход, сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МВД России. Предварительно установлено, что водитель "скорой", включив звуковой сигнал и проблесковые маячки, двигался по встречной полосе дороги на улице 40-летия Победы и столкнулся с Hyundai на пересечении с улицей 1 Мая. Водитель Hyundai, 31-летняя девушка, двигалась на разрешающий сигнал светофора, но не осуществила поворот направо, продолжив движение по улице 1 Мая. "От удара оба автомобиля изменили траекторию движения, при этом спецтранспорт выехал на тротуар, допустил наезд на пешехода (женщину) и здание. Пешеход была доставлена в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказали в полиции.
https://ria.ru/20231107/dtp-1907843023.html
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происшествия, краснодар, россия, hyundai creta
Происшествия, Краснодар, Россия, Hyundai Creta
В Краснодаре легковушка столкнулась с машиной скорой помощи

В Краснодаре легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, пострадал пешеход

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Краснодаре, пострадал пешеход, сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МВД России.
Предварительно установлено, что водитель "скорой", включив звуковой сигнал и проблесковые маячки, двигался по встречной полосе дороги на улице 40-летия Победы и столкнулся с Hyundai на пересечении с улицей 1 Мая. Водитель Hyundai, 31-летняя девушка, двигалась на разрешающий сигнал светофора, но не осуществила поворот направо, продолжив движение по улице 1 Мая.
Место ДТП, где иномарка столкнулась с автобусом в Новокузнецке. 7 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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"От удара оба автомобиля изменили траекторию движения, при этом спецтранспорт выехал на тротуар, допустил наезд на пешехода (женщину) и здание. Пешеход была доставлена в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказали в полиции.
 
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