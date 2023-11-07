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В Новокузнецке автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости, 07.11.2023
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11:12 07.11.2023 (обновлено: 11:24 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/dtp-1907843023.html
В Новокузнецке автобус столкнулся с иномаркой
В Новокузнецке автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости, 07.11.2023
В Новокузнецке автобус столкнулся с иномаркой
Иномарка спровоцировала ДТП с автобусом, травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД Кузбасса. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:12
2023-11-07T11:24
происшествия
новокузнецк
авто
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КЕМЕРОВО, 7 ноя - РИА Новости. Иномарка спровоцировала ДТП с автобусом, травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД Кузбасса. Уточняется, что ДТП произошло около 07.00 (03.00 мск) на втором километре автодороги "Обход города Новокузнецка". На место незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, управляя автомобилем "Хонда Фит", выезжала со второстепенной на главную дорогу и не предоставила преимущество движения автобусу "Форд Транзит", перевозившему работников одного из местных предприятий. В результате произошедшего столкновения травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также три пассажира автобуса", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20231105/mvd-1907557526.html
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происшествия, новокузнецк, авто
Происшествия, Новокузнецк, Авто
В Новокузнецке автобус столкнулся с иномаркой

В Новокузнецке автобус столкнулся с иномаркой, пять человек пострадали

© Фото : Полиция Кузбасса/ВКонтактеМесто ДТП, где иномарка столкнулась с автобусом в Новокузнецке. 7 ноября 2023
Место ДТП, где иномарка столкнулась с автобусом в Новокузнецке. 7 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Полиция Кузбасса/ВКонтакте
Место ДТП, где иномарка столкнулась с автобусом в Новокузнецке. 7 ноября 2023
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 ноя - РИА Новости. Иномарка спровоцировала ДТП с автобусом, травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД Кузбасса.
Уточняется, что ДТП произошло около 07.00 (03.00 мск) на втором километре автодороги "Обход города Новокузнецка". На место незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции.
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"Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, управляя автомобилем "Хонда Фит", выезжала со второстепенной на главную дорогу и не предоставила преимущество движения автобусу "Форд Транзит", перевозившему работников одного из местных предприятий. В результате произошедшего столкновения травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также три пассажира автобуса", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
 
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