https://ria.ru/20231107/dtp-1907843023.html

В Новокузнецке автобус столкнулся с иномаркой

В Новокузнецке автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости, 07.11.2023

В Новокузнецке автобус столкнулся с иномаркой

Иномарка спровоцировала ДТП с автобусом, травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД Кузбасса. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:12

2023-11-07T11:12

2023-11-07T11:24

происшествия

новокузнецк

авто

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КЕМЕРОВО, 7 ноя - РИА Новости. Иномарка спровоцировала ДТП с автобусом, травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД Кузбасса. Уточняется, что ДТП произошло около 07.00 (03.00 мск) на втором километре автодороги "Обход города Новокузнецка". На место незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, управляя автомобилем "Хонда Фит", выезжала со второстепенной на главную дорогу и не предоставила преимущество движения автобусу "Форд Транзит", перевозившему работников одного из местных предприятий. В результате произошедшего столкновения травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также три пассажира автобуса", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20231105/mvd-1907557526.html

новокузнецк

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происшествия, новокузнецк, авто