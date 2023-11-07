https://ria.ru/20231107/dtp-1907807904.html

В Турции шесть человек, включая детей, погибли в ДТП

В Турции шесть человек, включая детей, погибли в ДТП - РИА Новости, 07.11.2023

В Турции шесть человек, включая детей, погибли в ДТП

Шесть человек, в их числе пять детей, заживо сгорели в автомобиле после ДТП на юго-востоке Турции, сообщила газета Yeni Akit. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T05:45

2023-11-07T05:45

2023-11-07T05:46

в мире

турция

сиирт (провинция)

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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Шесть человек, в их числе пять детей, заживо сгорели в автомобиле после ДТП на юго-востоке Турции, сообщила газета Yeni Akit. "В результате пожара, вспыхнувшего в перевернувшемся автомобиле в районе Курталан города Сиирт, мать и пятеро детей сгорели заживо, а отец, который был водителем, получил ранения", - сообщило издание. Уточняется, что на место происшествия были направлены пожарные расчеты, служба спасения и жандармерия. Пострадавший водитель был доставлен в больницу на машине скорой помощи. По факту происшествия начато расследование.

https://ria.ru/20231028/dtp-1905822015.html

турция

сиирт (провинция)

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в мире, турция, сиирт (провинция)