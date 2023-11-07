https://ria.ru/20231107/drozdov-1907973879.html
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего - РИА Новости, 07.11.2023
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, со здоровьем у него все в порядке, сообщение о госпитализации - очередная утка, сообщил РИА Новости РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:34
2023-11-07T17:34
2023-11-07T17:34
культура
новости культуры
николай дроздов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, со здоровьем у него все в порядке, сообщение о госпитализации - очередная утка, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Дроздова вновь госпитализировали после жалоб на слабость, госпитализация продлилась один день, сейчас телеведущего выписали. "Все прекрасно, он находится дома вместе со своей супругой, Татьяной Петровной, они только что ходили гулять. Все хорошо, со здоровьем все прекрасно, голос у Николая Николаевича очень бодрый, ни в какой больнице он не находится. Это опять кто-то запустил утку, это неправильная информация. Он находится дома, и он не в больнице", - сказал Дунаев. В свою очередь жена телеведущего также сообщила РИА Новости, что Дроздов здоров. "Мне надоело говорить про болезни, все здоровы", - сказала жена Дроздова.
https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, николай дроздов
Культура, Новости культуры, Николай Дроздов
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Друг Николая Дроздова заявил, что ведущий находится дома и у него все в порядке
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, со здоровьем у него все в порядке, сообщение о госпитализации - очередная утка, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Дроздова вновь госпитализировали после жалоб на слабость, госпитализация продлилась один день, сейчас телеведущего выписали.
"Все прекрасно, он находится дома вместе со своей супругой, Татьяной Петровной, они только что ходили гулять. Все хорошо, со здоровьем все прекрасно, голос у Николая Николаевича очень бодрый, ни в какой больнице он не находится. Это опять кто-то запустил утку, это неправильная информация. Он находится дома, и он не в больнице", - сказал Дунаев.
В свою очередь жена телеведущего также сообщила РИА Новости, что Дроздов здоров. "Мне надоело говорить про болезни, все здоровы", - сказала жена Дроздова.
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего