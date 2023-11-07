https://ria.ru/20231107/drozdov-1907973879.html

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего - РИА Новости, 07.11.2023

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, со здоровьем у него все в порядке, сообщение о госпитализации - очередная утка, сообщил РИА Новости РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:34

2023-11-07T17:34

2023-11-07T17:34

культура

новости культуры

николай дроздов

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, со здоровьем у него все в порядке, сообщение о госпитализации - очередная утка, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Дроздова вновь госпитализировали после жалоб на слабость, госпитализация продлилась один день, сейчас телеведущего выписали. "Все прекрасно, он находится дома вместе со своей супругой, Татьяной Петровной, они только что ходили гулять. Все хорошо, со здоровьем все прекрасно, голос у Николая Николаевича очень бодрый, ни в какой больнице он не находится. Это опять кто-то запустил утку, это неправильная информация. Он находится дома, и он не в больнице", - сказал Дунаев. В свою очередь жена телеведущего также сообщила РИА Новости, что Дроздов здоров. "Мне надоело говорить про болезни, все здоровы", - сказала жена Дроздова.

https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, николай дроздов