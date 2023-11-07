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Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего - РИА Новости, 07.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:34 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/drozdov-1907973879.html
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего - РИА Новости, 07.11.2023
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, со здоровьем у него все в порядке, сообщение о госпитализации - очередная утка, сообщил РИА Новости РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:34
2023-11-07T17:34
культура
новости культуры
николай дроздов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, со здоровьем у него все в порядке, сообщение о госпитализации - очередная утка, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Дроздова вновь госпитализировали после жалоб на слабость, госпитализация продлилась один день, сейчас телеведущего выписали. "Все прекрасно, он находится дома вместе со своей супругой, Татьяной Петровной, они только что ходили гулять. Все хорошо, со здоровьем все прекрасно, голос у Николая Николаевича очень бодрый, ни в какой больнице он не находится. Это опять кто-то запустил утку, это неправильная информация. Он находится дома, и он не в больнице", - сказал Дунаев. В свою очередь жена телеведущего также сообщила РИА Новости, что Дроздов здоров. "Мне надоело говорить про болезни, все здоровы", - сказала жена Дроздова.
https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html
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новости культуры, николай дроздов
Культура, Новости культуры, Николай Дроздов
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Друг Николая Дроздова заявил, что ведущий находится дома и у него все в порядке

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНиколай Дроздов
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Николай Дроздов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома, со здоровьем у него все в порядке, сообщение о госпитализации - очередная утка, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Дроздова вновь госпитализировали после жалоб на слабость, госпитализация продлилась один день, сейчас телеведущего выписали.
"Все прекрасно, он находится дома вместе со своей супругой, Татьяной Петровной, они только что ходили гулять. Все хорошо, со здоровьем все прекрасно, голос у Николая Николаевича очень бодрый, ни в какой больнице он не находится. Это опять кто-то запустил утку, это неправильная информация. Он находится дома, и он не в больнице", - сказал Дунаев.
В свою очередь жена телеведущего также сообщила РИА Новости, что Дроздов здоров. "Мне надоело говорить про болезни, все здоровы", - сказала жена Дроздова.
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