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Сотрудники СБУ подрались с военными из-за русского шансона
Сотрудники СБУ подрались с военными из-за русского шансона - РИА Новости, 07.11.2023
Сотрудники СБУ подрались с военными из-за русского шансона
Сотрудники СБУ и украинские военные устроили драку в ресторане в Виннице из-за русской песни, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:55
2023-11-07T20:55
2023-11-07T21:10
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники СБУ и украинские военные устроили драку в ресторане в Виннице из-за русской песни, сообщило издание "Страна.ua"."В ресторане в Виннице из-за русского шансона подрались две компании. В одной были работники контрразведки СБУ, в другой — военные", — говорится в публикации.По данным СМИ, две компании отмечали дни рождения в разных залах. Представители СБУ включили песню Михаила Круга, после чего военные сделали им замечание. В результате между гостями завязалась драка.Пострадавших, по информации издания, в том числе обоих именинников, доставили в больницу. Полиция открыла уголовное дело по статье о хулиганстве. Прокуратура подтвердила участие сотрудников СБУ в инциденте.После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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Сотрудники СБУ подрались с военными из-за русского шансона
Страна: сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга