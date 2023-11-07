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Белый дом заявил, что разочарован выходом России из ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
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23:46 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/dovse-1908043483.html
Белый дом заявил, что разочарован выходом России из ДОВСЕ
Белый дом заявил, что разочарован выходом России из ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
Белый дом заявил, что разочарован выходом России из ДОВСЕ
Белый дом заявил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T23:46
2023-11-07T23:46
россия
сша
турция
джон кирби
нато
обсе
приостановка участия россии в довсе
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Белый дом заявил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора. В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выходы РФ. "Это разочаровывает. Я бы хотел сказать, что удивляет, но нет. Они не оставили США и нашим союзникам по НАТО иного выбора, кроме как прекратить и наши обязательства по договору", - сказал Кирби на брифинге. По его мнению, Россия "технически" нарушила договор, начав военную операцию на Украине. Ранее во вторник Кирби заявил, что США для "защиты" НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе вслед за выходом РФ из ДОВСЕ. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
https://ria.ru/20231031/drug-1906332620.html
https://ria.ru/20231106/ugroza-1907599141.html
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сша
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россия, сша, турция, джон кирби, нато, обсе, приостановка участия россии в довсе, в мире
Россия, США, Турция, Джон Кирби, НАТО, ОБСЕ, Приостановка участия России в ДОВСЕ, В мире
Белый дом заявил, что разочарован выходом России из ДОВСЕ

Кирби: Белый дом разочарован выходом России из ДОВСЕ

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Белый дом заявил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора.
В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выходы РФ.
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"Это разочаровывает. Я бы хотел сказать, что удивляет, но нет. Они не оставили США и нашим союзникам по НАТО иного выбора, кроме как прекратить и наши обязательства по договору", - сказал Кирби на брифинге. По его мнению, Россия "технически" нарушила договор, начав военную операцию на Украине.
Ранее во вторник Кирби заявил, что США для "защиты" НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе вслед за выходом РФ из ДОВСЕ.
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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.
ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).
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