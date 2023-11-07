Рейтинг@Mail.ru
США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 07.11.2023 (обновлено: 18:38 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/dovse-1907992144.html
США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ
США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ
США с 7 декабря приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил советник американского президента... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:37
2023-11-07T18:38
в мире
россия
джейк салливан
сша
нато
приостановка участия россии в довсе
германия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ceeb2c9bda114718dd284dfacfe7ff1.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. США с 7 декабря приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, его заявление опубликовано на сайте Белого дома."В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и любым другим государством-участником, начиная с 7 декабря", — сказал он.Отмечается, часть участников ДОВСЕ, которые не входят в НАТО, поддерживают приостановку участия в ответ на действия России.Сегодня о временном прекращении участия в соглашении также объявили страны — члены НАТО.В свою очередь, МИД Германии заявил, что Берлин продолжит соблюдать некоторые пункты, в том числе национальные ограничения в отношении систем вооружений, подпадающих под действие договора. Кроме того, ФРГ будет обмениваться данными с заинтересованными странами Европы.Россия в полночь на вторник завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.В МИД России подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже. Соглашение заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992-го. В нем принимали участие нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). При этом договор носил закрытый характер и не предполагал, что к нему присоединятся страны, которые не входили на тот момент в НАТО и ОВД.ДОВСЕ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран этих двух блоков по пяти видам вооружений и военной техники. Речь шла о боевых танках, артиллерии, боевых бронированных машинах, ударной авиации и ударных вертолетах. Подобные уровни устанавливали не только для участников НАТО и ОВД, но и для для так называемых фланговых районов — южного и северного. Подобный пункт был необходим для того, чтобы принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили — участники соглашения обязались ограничить численность личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только европейская часть бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
https://ria.ru/20231107/dovse-1907947905.html
https://ria.ru/20231107/dogovor-1907932766.html
https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html
россия
сша
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885005_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d1fe6355eb61853c7bf11f1075cbe981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, джейк салливан, сша, нато, приостановка участия россии в довсе, германия, европа, обсе
В мире, Россия, Джейк Салливан, США, НАТО, Приостановка участия России в ДОВСЕ, Германия, Европа, ОБСЕ
США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ

Белый дом: США с 7 декабря приостановят выполнение обязательств по ДОВСЕ

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. США с 7 декабря приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
"В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и любым другим государством-участником, начиная с 7 декабря", — сказал он.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО, заявил Белый дом
Вчера, 16:21
Отмечается, часть участников ДОВСЕ, которые не входят в НАТО, поддерживают приостановку участия в ответ на действия России.
Сегодня о временном прекращении участия в соглашении также объявили страны — члены НАТО.
В свою очередь, МИД Германии заявил, что Берлин продолжит соблюдать некоторые пункты, в том числе национальные ограничения в отношении систем вооружений, подпадающих под действие договора. Кроме того, ФРГ будет обмениваться данными с заинтересованными странами Европы.
Россия в полночь на вторник завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В ФРГ назвали возврат к ДОВСЕ возможным, если Россия изменит свое решение
Вчера, 15:51
В МИД России подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.
ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже. Соглашение заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992-го. В нем принимали участие нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). При этом договор носил закрытый характер и не предполагал, что к нему присоединятся страны, которые не входили на тот момент в НАТО и ОВД.
ДОВСЕ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран этих двух блоков по пяти видам вооружений и военной техники. Речь шла о боевых танках, артиллерии, боевых бронированных машинах, ударной авиации и ударных вертолетах. Подобные уровни устанавливали не только для участников НАТО и ОВД, но и для для так называемых фланговых районов — южного и северного. Подобный пункт был необходим для того, чтобы принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.
В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили — участники соглашения обязались ограничить численность личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только европейская часть бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
Французские танки Леклерк во время учений НАТО Aigle в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
Вчера, 03:01
 
В миреРоссияДжейк СалливанСШАНАТОПриостановка участия России в ДОВСЕГерманияЕвропаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала