https://ria.ru/20231107/dovse-1907992144.html

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ

США с 7 декабря приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил советник американского президента... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:37

2023-11-07T18:37

2023-11-07T18:38

в мире

россия

джейк салливан

сша

нато

приостановка участия россии в довсе

германия

европа

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. США с 7 декабря приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, его заявление опубликовано на сайте Белого дома."В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и любым другим государством-участником, начиная с 7 декабря", — сказал он.Отмечается, часть участников ДОВСЕ, которые не входят в НАТО, поддерживают приостановку участия в ответ на действия России.Сегодня о временном прекращении участия в соглашении также объявили страны — члены НАТО.В свою очередь, МИД Германии заявил, что Берлин продолжит соблюдать некоторые пункты, в том числе национальные ограничения в отношении систем вооружений, подпадающих под действие договора. Кроме того, ФРГ будет обмениваться данными с заинтересованными странами Европы.Россия в полночь на вторник завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.В МИД России подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже. Соглашение заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992-го. В нем принимали участие нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). При этом договор носил закрытый характер и не предполагал, что к нему присоединятся страны, которые не входили на тот момент в НАТО и ОВД.ДОВСЕ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран этих двух блоков по пяти видам вооружений и военной техники. Речь шла о боевых танках, артиллерии, боевых бронированных машинах, ударной авиации и ударных вертолетах. Подобные уровни устанавливали не только для участников НАТО и ОВД, но и для для так называемых фланговых районов — южного и северного. Подобный пункт был необходим для того, чтобы принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили — участники соглашения обязались ограничить численность личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только европейская часть бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).

https://ria.ru/20231107/dovse-1907947905.html

https://ria.ru/20231107/dogovor-1907932766.html

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

россия

сша

германия

европа

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, россия, джейк салливан, сша, нато, приостановка участия россии в довсе, германия, европа, обсе