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Приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.11.2023
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16:21 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/dovse-1907947905.html
Приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО, заявил Белый дом
Приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.11.2023
Приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО, заявил Белый дом
Приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО, заявил Белый дом. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:21
2023-11-07T16:21
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО, заявил Белый дом. "Приостановка обязательств по ДОВСЕ усилит возможности Альянса по обороне и сдерживанию, сняв ограничения, влиявшие на планирование, развертывание и учения - ограничения, которые больше не связывают Россию после выхода Москвы из договора", - говорится в заявлении Белого дома. Россия, как сообщалось, 7 ноября окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. США объявили о приостановлении своих обязательств в рамках договора с 7 декабря.
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в мире, сша, россия, москва, нато
В мире, США, Россия, Москва, НАТО
Приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО, заявил Белый дом

Белый дом: приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО по обороне

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО, заявил Белый дом.
"Приостановка обязательств по ДОВСЕ усилит возможности Альянса по обороне и сдерживанию, сняв ограничения, влиявшие на планирование, развертывание и учения - ограничения, которые больше не связывают Россию после выхода Москвы из договора", - говорится в заявлении Белого дома.
Россия, как сообщалось, 7 ноября окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. США объявили о приостановлении своих обязательств в рамках договора с 7 декабря.
Французские танки Леклерк во время учений НАТО Aigle в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
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