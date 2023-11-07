Рейтинг@Mail.ru
В Германии прокомментировали приостановку ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/dovse-1907928750.html
В Германии прокомментировали приостановку ДОВСЕ
В Германии прокомментировали приостановку ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
В Германии прокомментировали приостановку ДОВСЕ
Германия намерена продолжать выполнять некоторые пункты Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), несмотря на приостановку участия в нем,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:45
2023-11-07T15:45
в мире
германия
европа
нато
обсе
довсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_ca08b5d5642094c559d2b20a10c3ee73.jpg
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Германия намерена продолжать выполнять некоторые пункты Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), несмотря на приостановку участия в нем, говорится в заявлении МИД Германии. "Правительство Германии, как и его союзники по НАТО, сохраняет приверженность делу обеспечения безопасности Европы. Это включает в себя и один из центральных принципов ДОВСЕ, а именно эффективный контроль над вооружениями в отношении обычных вооруженных сил в Европе. Поэтому Германия готова продолжать реализацию некоторых мер ДОВСЕ, таких как обмен данными с заинтересованными европейскими государствами", - сообщил германский МИД. Кроме того, отмечается, что правительство ФРГ намерено и впредь соблюдать национальные ограничения в отношении систем вооружений, подпадающих под действие ДОВСЕ. Во вторник британский МИД сообщил, что Великобритания и союзники приостанавливают свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России. Глава британского МИД Джеймс Клеверли, слова которого приводятся в заявлении, осудил выход России из ДОВСЕ и заявил, что такое решение Москвы "подрывает стратегическую стабильность и евроатлантическую архитектуру безопасности". По его словам, в такой ситуации продолжение участия в договоре означало бы, что Британия и союзники считают, что ДОВСЕ работает, как было задумано изначально, что "явно не так". Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html
https://ria.ru/20231107/vooruzheniya-1907794694.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_097d8403a273cd50885bd0601ed351fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, нато, обсе, довсе
В мире, Германия, Европа, НАТО, ОБСЕ, ДОВСЕ
В Германии прокомментировали приостановку ДОВСЕ

МИД ФРГ: Берлин намерен выполнять некоторые пункты ДОВСЕ после его приостановки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Германия намерена продолжать выполнять некоторые пункты Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), несмотря на приостановку участия в нем, говорится в заявлении МИД Германии.
«
"Правительство Германии, как и его союзники по НАТО, сохраняет приверженность делу обеспечения безопасности Европы. Это включает в себя и один из центральных принципов ДОВСЕ, а именно эффективный контроль над вооружениями в отношении обычных вооруженных сил в Европе. Поэтому Германия готова продолжать реализацию некоторых мер ДОВСЕ, таких как обмен данными с заинтересованными европейскими государствами", - сообщил германский МИД.
Кроме того, отмечается, что правительство ФРГ намерено и впредь соблюдать национальные ограничения в отношении систем вооружений, подпадающих под действие ДОВСЕ.
Во вторник британский МИД сообщил, что Великобритания и союзники приостанавливают свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России. Глава британского МИД Джеймс Клеверли, слова которого приводятся в заявлении, осудил выход России из ДОВСЕ и заявил, что такое решение Москвы "подрывает стратегическую стабильность и евроатлантическую архитектуру безопасности". По его словам, в такой ситуации продолжение участия в договоре означало бы, что Британия и союзники считают, что ДОВСЕ работает, как было задумано изначально, что "явно не так".
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
Французские танки Леклерк во время учений НАТО Aigle в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
Вчера, 03:01
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.
ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В МИД заявили о невозможности договоренностей с НАТО в сфере вооружений
Вчера, 00:34
 
В миреГерманияЕвропаНАТООБСЕДОВСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала