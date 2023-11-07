https://ria.ru/20231107/dovse-1907928750.html

В Германии прокомментировали приостановку ДОВСЕ

В Германии прокомментировали приостановку ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023

В Германии прокомментировали приостановку ДОВСЕ

Германия намерена продолжать выполнять некоторые пункты Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), несмотря на приостановку участия в нем,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:45

2023-11-07T15:45

2023-11-07T15:45

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Германия намерена продолжать выполнять некоторые пункты Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), несмотря на приостановку участия в нем, говорится в заявлении МИД Германии. "Правительство Германии, как и его союзники по НАТО, сохраняет приверженность делу обеспечения безопасности Европы. Это включает в себя и один из центральных принципов ДОВСЕ, а именно эффективный контроль над вооружениями в отношении обычных вооруженных сил в Европе. Поэтому Германия готова продолжать реализацию некоторых мер ДОВСЕ, таких как обмен данными с заинтересованными европейскими государствами", - сообщил германский МИД. Кроме того, отмечается, что правительство ФРГ намерено и впредь соблюдать национальные ограничения в отношении систем вооружений, подпадающих под действие ДОВСЕ. Во вторник британский МИД сообщил, что Великобритания и союзники приостанавливают свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России. Глава британского МИД Джеймс Клеверли, слова которого приводятся в заявлении, осудил выход России из ДОВСЕ и заявил, что такое решение Москвы "подрывает стратегическую стабильность и евроатлантическую архитектуру безопасности". По его словам, в такой ситуации продолжение участия в договоре означало бы, что Британия и союзники считают, что ДОВСЕ работает, как было задумано изначально, что "явно не так". Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, европа, нато, обсе, довсе