https://ria.ru/20231107/dovse-1907792699.html

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ

Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщается на сайте МИД. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:14

2023-11-07T00:14

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщается на сайте МИД."В 00.00 часов 7 ноября 2023 завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю", — говорится в официальном заявлении.Отмечается, что также силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.В министерстве также подчеркнули, что сейчас Россия не видит возможности заключить со странами Североатлантического альянса какие-либо соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку государства этого блока "наглядно показали свою недоговороспособность".Подписание ДОВСЕ состоялось 19 ноября 1990 года в Париже. Договор заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам ДОВСЕ носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых договором вооружений и военной техники: боевым танкам, боевым бронированным машинам, артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов — южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили обязательствами его участников по ограничению численности личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только часть — европейская — территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

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