https://ria.ru/20231107/donetsk-1907849859.html

В Донецке женщина пострадала при обстреле ВСУ

В Донецке женщина пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023

В Донецке женщина пострадала при обстреле ВСУ

Пожилая женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка во вторник утром, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:44

2023-11-07T11:44

2023-11-07T12:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Пожилая женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка во вторник утром, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 7 ноября по состоянию на 11:00 (совпадает с мск — Прим. ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Стаханова, 14 пострадала женщина 1952 года рождения", — говорится в сообщении представительства. Ведомство уточнило, что обстрел был совершен в 05:15 мск тремя снарядами калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины