https://ria.ru/20231107/donetsk-1907849859.html
В Донецке женщина пострадала при обстреле ВСУ
В Донецке женщина пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
В Донецке женщина пострадала при обстреле ВСУ
Пожилая женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка во вторник утром, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:44
2023-11-07T11:44
2023-11-07T12:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Пожилая женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка во вторник утром, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 7 ноября по состоянию на 11:00 (совпадает с мск — Прим. ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Стаханова, 14 пострадала женщина 1952 года рождения", — говорится в сообщении представительства. Ведомство уточнило, что обстрел был совершен в 05:15 мск тремя снарядами калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке женщина пострадала при обстреле ВСУ
Представительство ДНР: в Донецке пожилая женщина пострадала при обстреле ВСУ
ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости.
Пожилая женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка во вторник утром, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 7 ноября по состоянию на 11:00 (совпадает с мск — Прим. ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Стаханова, 14 пострадала женщина 1952 года рождения", — говорится в сообщении представительства.
Ведомство уточнило, что обстрел был совершен в 05:15 мск тремя снарядами калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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