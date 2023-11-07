https://ria.ru/20231107/dogovor-1907932766.html

В ФРГ назвали возврат к ДОВСЕ возможным, если Россия изменит свое решение

В ФРГ назвали возврат к ДОВСЕ возможным, если Россия изменит свое решение - РИА Новости, 07.11.2023

В ФРГ назвали возврат к ДОВСЕ возможным, если Россия изменит свое решение

МИД Германии заявил, что возобновление Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) будет возможно, если Россия изменит свое решение по участию в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:51

2023-11-07T15:51

2023-11-07T15:51

россия

турция

великобритания

джеймс клеверли

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обсе

мид германии

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. МИД Германии заявил, что возобновление Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) будет возможно, если Россия изменит свое решение по участию в договоре. "В случае коренных изменений в действиях России возобновление ДОВСЕ остается возможным", - отмечает в своем заявлении МИД ФРГ. Во вторник британский МИД сообщал, что Великобритания и союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ после выхода из него России. Глава британского МИД Джеймс Клеверли, слова которого приводятся в заявлении, осудил выход России из ДОВСЕ и заявил, что такое решение Москвы "подрывает стратегическую стабильность и евроатлантическую архитектуру безопасности". По его словам, в такой ситуации продолжение участия в договоре означало бы, что Британия и союзники считают, что ДОВСЕ работает, как было задумано изначально, что "явно не так". В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к ДОВСЕ не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики. По его словам, выход России из договора не ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе, так как на нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к РФ действия стран НАТО и их клиентов, а ДОВСЕ многие годы фактически не работал. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что возможные будущие договорённости на основе российских предложений о гарантиях безопасности не будут похожи на обновлённую версию ДОВСЕ. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

https://ria.ru/20231107/vooruzhenie-1907899140.html

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

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россия, турция, великобритания, джеймс клеверли, владимир путин, сергей рябков, обсе, мид германии, нато, в мире