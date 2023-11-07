https://ria.ru/20231107/dnr-1907928532.html

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 07.11.2023

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

Пять мирных жителей погибли, 31 получил ранения, в том числе два ребенка, с 30 октября по 5 ноября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:45

2023-11-07T15:45

2023-11-07T15:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, 31 получил ранения, в том числе два ребенка, с 30 октября по 5 ноября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 30 октября по 5 ноября погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 31, включая двух детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9085 человек, в том числе 231 ребенок. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 12 943, среди них 827 детей.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, дарья морозова