https://ria.ru/20231107/dedmoroz-1907947079.html

Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России

Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России - РИА Новости, 07.11.2023

Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России

Поезд Деда Мороза посетит этой зимой более 80 российских городов и проедет более 32 тысяч километров, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:18

2023-11-07T16:18

2023-11-07T16:18

культура

общество

россия

вологодская область

великий устюг

дед мороз

георгий филимонов

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907946486_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_287ec83325c5902549c8e1b414cc6fa8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза посетит этой зимой более 80 российских городов и проедет более 32 тысяч километров, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области. "В предстоящем зимнем сезоне поезд Деда Мороза посетит более 80 городов с праздничной детской программой. Это и короткие программы на малых станциях, так и расширенные с посещением поезда по билетам в больших городах. Маршрут поезда в предстоящем сезоне составит более 32 тысяч километров", – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Впервые Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие на праздничном поезде по городам страны в 2021 году. Путь длился 41 день и проходил по 36 городам России. В 2022-м маршрут был увеличен в три раза, охватив более 100 городов от Великого Устюга до Владивостока. Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Ее состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей. В этом году в нее войдут "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

https://ria.ru/20231107/poezd-1907903940.html

россия

вологодская область

великий устюг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

общество, россия, вологодская область, великий устюг, дед мороз, георгий филимонов, отдых в россии