Рейтинг@Mail.ru
Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:18 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/dedmoroz-1907947079.html
Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России
Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России - РИА Новости, 07.11.2023
Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России
Поезд Деда Мороза посетит этой зимой более 80 российских городов и проедет более 32 тысяч километров, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:18
2023-11-07T16:18
культура
общество
россия
вологодская область
великий устюг
дед мороз
георгий филимонов
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907946486_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_287ec83325c5902549c8e1b414cc6fa8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза посетит этой зимой более 80 российских городов и проедет более 32 тысяч километров, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области. "В предстоящем зимнем сезоне поезд Деда Мороза посетит более 80 городов с праздничной детской программой. Это и короткие программы на малых станциях, так и расширенные с посещением поезда по билетам в больших городах. Маршрут поезда в предстоящем сезоне составит более 32 тысяч километров", – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Впервые Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие на праздничном поезде по городам страны в 2021 году. Путь длился 41 день и проходил по 36 городам России. В 2022-м маршрут был увеличен в три раза, охватив более 100 городов от Великого Устюга до Владивостока. Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Ее состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей. В этом году в нее войдут "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
https://ria.ru/20231107/poezd-1907903940.html
россия
вологодская область
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907946486_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d6c98bcaddd90aed9d6a90300297f533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вологодская область, великий устюг, дед мороз, георгий филимонов, отдых в россии
Культура, Общество, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, Дед Мороз, Георгий Филимонов, отдых в России
Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России

Поезд Деда Мороза проедет 32 тысячи км и посетит более 80 городов России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтправление поезда Деда Мороза с Киевского вокзала
Отправление поезда Деда Мороза с Киевского вокзала - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза посетит этой зимой более 80 российских городов и проедет более 32 тысяч километров, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
«
"В предстоящем зимнем сезоне поезд Деда Мороза посетит более 80 городов с праздничной детской программой. Это и короткие программы на малых станциях, так и расширенные с посещением поезда по билетам в больших городах. Маршрут поезда в предстоящем сезоне составит более 32 тысяч километров", – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Впервые Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие на праздничном поезде по городам страны в 2021 году. Путь длился 41 день и проходил по 36 городам России. В 2022-м маршрут был увеличен в три раза, охватив более 100 городов от Великого Устюга до Владивостока.
Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Ее состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей.
В этом году в нее войдут "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Поезд Деда Мороза, который отправится в новогоднее путешествие по России из Великого Устюга
РЖД показали в Москве поезд Деда Мороза
Вчера, 14:32
 
КультураОбществоРоссияВологодская областьВеликий УстюгДед МорозГеоргий Филимоновотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала