https://ria.ru/20231107/dedmoroz-1907947079.html
Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России
Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России - РИА Новости, 07.11.2023
Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России
Поезд Деда Мороза посетит этой зимой более 80 российских городов и проедет более 32 тысяч километров, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:18
2023-11-07T16:18
2023-11-07T16:18
культура
общество
россия
вологодская область
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георгий филимонов
отдых в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза посетит этой зимой более 80 российских городов и проедет более 32 тысяч километров, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области. "В предстоящем зимнем сезоне поезд Деда Мороза посетит более 80 городов с праздничной детской программой. Это и короткие программы на малых станциях, так и расширенные с посещением поезда по билетам в больших городах. Маршрут поезда в предстоящем сезоне составит более 32 тысяч километров", – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Впервые Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие на праздничном поезде по городам страны в 2021 году. Путь длился 41 день и проходил по 36 городам России. В 2022-м маршрут был увеличен в три раза, охватив более 100 городов от Великого Устюга до Владивостока. Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Ее состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей. В этом году в нее войдут "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
https://ria.ru/20231107/poezd-1907903940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вологодская область, великий устюг, дед мороз, георгий филимонов, отдых в россии
Культура, Общество, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, Дед Мороз, Георгий Филимонов, отдых в России
Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России
Поезд Деда Мороза проедет 32 тысячи км и посетит более 80 городов России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза посетит этой зимой более 80 российских городов и проедет более 32 тысяч километров, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
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"В предстоящем зимнем сезоне поезд Деда Мороза посетит более 80 городов с праздничной детской программой. Это и короткие программы на малых станциях, так и расширенные с посещением поезда по билетам в больших городах. Маршрут поезда в предстоящем сезоне составит более 32 тысяч километров", – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Впервые Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие на праздничном поезде по городам страны в 2021 году. Путь длился 41 день и проходил по 36 городам России. В 2022-м маршрут был увеличен в три раза, охватив более 100 городов от Великого Устюга до Владивостока.
Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Ее состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей.
В этом году в нее войдут "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
РЖД показали в Москве поезд Деда Мороза