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В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2023
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11:02 07.11.2023 (обновлено: 15:06 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/covid-19-1907840591.html
В России выросла заболеваемость COVID-19
В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2023
В России выросла заболеваемость COVID-19
За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась в России более чем на 30 процентов, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:02
2023-11-07T15:06
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась в России более чем на 30 процентов, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе. &quot;Показатель заболеваемости &lt;…&gt; на 100 тысяч населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах — более, чем в среднем по стране&quot;, — говорится в релизе.При этом в больницы попали 5042 человека — на 33,4 процента больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций отмечается в 64 регионах, из них в 33 он выше, чем в среднем по стране. Умерли за неделю 63 человека, а выздоровели 22 993 человека — на 10,8 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России выросла заболеваемость COVID-19

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,7%

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач-педиатр у входа в красную зону инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Врач-педиатр у входа в красную зону инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач-педиатр у входа в красную зону инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась в России более чем на 30 процентов, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе.
«

"Показатель заболеваемости <…> на 100 тысяч населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах — более, чем в среднем по стране", — говорится в релизе.

При этом в больницы попали 5042 человека — на 33,4 процента больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций отмечается в 64 регионах, из них в 33 он выше, чем в среднем по стране.
Умерли за неделю 63 человека, а выздоровели 22 993 человека — на 10,8 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.
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