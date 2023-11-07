https://ria.ru/20231107/covid-19-1907840591.html

В России выросла заболеваемость COVID-19

В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2023

В России выросла заболеваемость COVID-19

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась в России более чем на 30 процентов, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:02

2023-11-07T11:02

2023-11-07T15:06

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась в России более чем на 30 процентов, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе. "Показатель заболеваемости <…> на 100 тысяч населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах — более, чем в среднем по стране", — говорится в релизе.При этом в больницы попали 5042 человека — на 33,4 процента больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций отмечается в 64 регионах, из них в 33 он выше, чем в среднем по стране. Умерли за неделю 63 человека, а выздоровели 22 993 человека — на 10,8 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.

https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904642375.html

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общество, россия, коронавирус covid-19