https://ria.ru/20231107/chastyakov-1907869846.html

Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые, заявили в Киеве

Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые, заявили в Киеве - РИА Новости, 07.11.2023

Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые, заявили в Киеве

Коллега, подаривший помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые, сообщила во вторник советник МВД Украины Марьяна Рева. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:49

2023-11-07T12:49

2023-11-07T12:49

в мире

геннадий частяков

украина

мвд украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Коллега, подаривший помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые, сообщила во вторник советник МВД Украины Марьяна Рева. Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату Частякову подарил коллега. "Граната, которая взорвалась, была подарком. И уже у нас есть свидетельство лица, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки. В середине находилась бутылка алкоголя и шесть гранат. Как говорит сам возможный подозреваемый (процессуальный статус его не определен), что подарил эти гранаты коллеге, отметив, что эти гранаты боевые. Очевидно, всерьез не воспринял эти слова погибший", - сказала Рева в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, гранаты с места происшествия изъяты и направлены на экспертизу. Позже будет установлено, что именно это за боеприпасы, откуда они и на каких основания переданы другим людям. "По той информации, которая собрана сейчас, мы можем утверждать, что это несчастный случай, именно неосторожное обращение с боеприпасами…Полиция на данный момент расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Но не исключено, что это дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами", - добавила Рева.

https://ria.ru/20231107/smi-1907855453.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, геннадий частяков, украина, мвд украины, вооруженные силы украины