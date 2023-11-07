https://ria.ru/20231107/chastyakov-1907869846.html
Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые, заявили в Киеве
Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые, заявили в Киеве - РИА Новости, 07.11.2023
Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые, заявили в Киеве
Коллега, подаривший помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые, сообщила во вторник советник МВД Украины Марьяна Рева. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:49
2023-11-07T12:49
2023-11-07T12:49
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геннадий частяков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Коллега, подаривший помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые, сообщила во вторник советник МВД Украины Марьяна Рева. Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату Частякову подарил коллега. "Граната, которая взорвалась, была подарком. И уже у нас есть свидетельство лица, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки. В середине находилась бутылка алкоголя и шесть гранат. Как говорит сам возможный подозреваемый (процессуальный статус его не определен), что подарил эти гранаты коллеге, отметив, что эти гранаты боевые. Очевидно, всерьез не воспринял эти слова погибший", - сказала Рева в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, гранаты с места происшествия изъяты и направлены на экспертизу. Позже будет установлено, что именно это за боеприпасы, откуда они и на каких основания переданы другим людям. "По той информации, которая собрана сейчас, мы можем утверждать, что это несчастный случай, именно неосторожное обращение с боеприпасами…Полиция на данный момент расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Но не исключено, что это дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами", - добавила Рева.
https://ria.ru/20231107/smi-1907855453.html
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, геннадий частяков, украина, мвд украины, вооруженные силы украины
В мире, Геннадий Частяков, Украина, МВД Украины, Вооруженные силы Украины
Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые, заявили в Киеве
МВД Украины: подаривший помощнику Залужного гранаты предупреждал, что они боевые
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Коллега, подаривший помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые, сообщила во вторник советник МВД Украины Марьяна Рева.
Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области
в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко
сообщил, что гранату Частякову подарил коллега.
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"Граната, которая взорвалась, была подарком. И уже у нас есть свидетельство лица, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки. В середине находилась бутылка алкоголя и шесть гранат. Как говорит сам возможный подозреваемый (процессуальный статус его не определен), что подарил эти гранаты коллеге, отметив, что эти гранаты боевые. Очевидно, всерьез не воспринял эти слова погибший", - сказала Рева в эфире всеукраинского телемарафона.
По ее словам, гранаты с места происшествия изъяты и направлены на экспертизу. Позже будет установлено, что именно это за боеприпасы, откуда они и на каких основания переданы другим людям.
"По той информации, которая собрана сейчас, мы можем утверждать, что это несчастный случай, именно неосторожное обращение с боеприпасами…Полиция на данный момент расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Но не исключено, что это дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами", - добавила Рева.
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