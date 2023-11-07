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Минфин рассказал о внесенных в Госдуму поправках в бюджет - РИА Новости, 07.11.2023
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20:41 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/byudzhet-1908020996.html
Минфин рассказал о внесенных в Госдуму поправках в бюджет
Минфин рассказал о внесенных в Госдуму поправках в бюджет - РИА Новости, 07.11.2023
Минфин рассказал о внесенных в Госдуму поправках в бюджет
Поправки в проект бюджета России на 2024-2026 годы предусматривают перераспределения в 2024 году между субъектами в общем объеме 3,3 триллиона рублей, следует... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:41
2023-11-07T20:41
экономика
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Поправки в проект бюджета России на 2024-2026 годы предусматривают перераспределения в 2024 году между субъектами в общем объеме 3,3 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Минфина России. Правительство РФ внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2024-2026 годы, объем перераспределенных средств составляет 6,7 триллиона рублей, при этом поправки предусматривают только перераспределение средств, основные параметры бюджета остались неизменными. Поправки можно разделить на несколько групп, одна из которых связана с финансовым обеспечением проведения специальной военной операции. Вторая группа поправок учитывает рекомендации Госдумы, которые были озвучены во время обсуждения проекта бюджета в первом чтении. Как уточнили в Минфине, еще один блок связан с распределением бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в новых регионах. Еще одна группа поправок включает распределение средств, которые при формировании законопроекта были зарезервированы до принятия соответствующих решений, выхода нормативно-правового акта или в связи с необходимостью представления дополнительных расчетов и обоснований. Как указали в министерстве, средства в основном будут направлены на развитие транспортной системы, в том числе на реализацию новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность Юга России. Кроме того, следует из материалов Минфина, отдельным блоком можно выделить поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между субъектами РФ. "С их учетом ко второму чтению в 2024 году предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объемом 3,3 триллиона рублей", - отметили в министерстве.
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экономика, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассказал о внесенных в Госдуму поправках в бюджет

Минфин: поправки в бюджет касаются перераспределения финансов между регионами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Поправки в проект бюджета России на 2024-2026 годы предусматривают перераспределения в 2024 году между субъектами в общем объеме 3,3 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Минфина России.
Правительство РФ внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2024-2026 годы, объем перераспределенных средств составляет 6,7 триллиона рублей, при этом поправки предусматривают только перераспределение средств, основные параметры бюджета остались неизменными.
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Поправки можно разделить на несколько групп, одна из которых связана с финансовым обеспечением проведения специальной военной операции.
Вторая группа поправок учитывает рекомендации Госдумы, которые были озвучены во время обсуждения проекта бюджета в первом чтении.
Как уточнили в Минфине, еще один блок связан с распределением бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в новых регионах.
Еще одна группа поправок включает распределение средств, которые при формировании законопроекта были зарезервированы до принятия соответствующих решений, выхода нормативно-правового акта или в связи с необходимостью представления дополнительных расчетов и обоснований. Как указали в министерстве, средства в основном будут направлены на развитие транспортной системы, в том числе на реализацию новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность Юга России.
Кроме того, следует из материалов Минфина, отдельным блоком можно выделить поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между субъектами РФ. "С их учетом ко второму чтению в 2024 году предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объемом 3,3 триллиона рублей", - отметили в министерстве.
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