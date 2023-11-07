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Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Сирии - РИА Новости, 07.11.2023
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Сирии
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников базу США в провинции... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:05
2023-11-07T17:05
2023-11-07T17:12
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КАИР, 7 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников базу США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали американскую оккупационную базу Green Village в Сирии" с помощью беспилотников, - говорится в заявлении группировки. Они отметили, что это уже третья американская база, которую они атаковали во вторник. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. В последние недели американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231102/soyuznik-1906802831.html
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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака сообщили об атаке по базе США в Сирии с помощью БПЛА